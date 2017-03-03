Uyuşturucu sevkıyatına polis baskını

İstanbul'dan İzmir'e uyuşturucu transferi yapılacağı ihbarını alan Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevkıyatı engelledi. Polis köpeği Galia, aracın ön kısmına gizlenmiş olan 60 bin TL değerindeki uyuşturucuyu bulurken, gözaltına alınan 4 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul'dan İzmir'e uyuşturucu transferi yapılacağı ihbarını alan Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevkıyatı engelledi. Polis köpeği Galia, aracın ön kısmına gizlenmiş olan 60 bin TL değerindeki uyuşturucuyu bulurken, gözaltına alınan 4 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan İzmir'e yapılmak istenen uyuşturucu sevkıyatını engelledi. Balıkesir girişinde durdurulan araçta bulunan O.Y., S.K. ve Almanya uyruklu O.K. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada polis köpeği Galia, aracın ön kısmına gizlenmiş olan 400 gram metamfetamin maddesi ile 90 gram esrarı buldu. Uyuşturucu maddeyi sattığı iddia edilen İran uyruklu M.H.Z. gözaltına alınırken, şüpheli üzerinde yapılan aramalarda 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Toplamda ele geçirilen 700 gram metamfetamin ile 90 gram esrar maddesine el konulurken, adliyeye sevk edilen 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 60 bin TL olduğu ve 3 bin kişiye satılmasının planlandığı iddia edildi.

(Bahadır Demirçeviren/İHA)