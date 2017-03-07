Uyuşturucu şebekesi çökertildi: 26 tutuklama

Şişli'ye bağlı Kuştepe Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapan şebeke çökertildi. Gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklanırken, nefes kesen operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Şişli'ye bağlı Kuştepe Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapan şebeke çökertildi. Gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklanırken, nefes kesen operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'ye bağlı Kuştepe Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, Kuştepe'de uyuşturucu satışı yapan 26 kişilik bir şebeke belirlendi. Polis ekipleri tarafından titizlikle yürütülen takip sonucu şebeke üyelerinin adresleri tespit edildi. Yapılan tespitleri üzerine Kuştepe Mahallesi'nde bulunan çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.



26 KİŞİLİK ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

Polis helikopteri, özel harekat ekipleri ve narkotik köpekleri ile çok sayıda polisin katıldığı operasyonda, şebeke üyesi 26 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 1 kilogram 279 gram Hint keneviri, 43 gram kokain, 17 adet extacy hap, 506 gram bonzai, 2 adet hassas terazi, 2 adet tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 1 adet sahte sürücü belgesi ile uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 2 bin lira para ele geçirilirken, operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.



NEFES KESEN OPERASYON KAMERADA

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerinin belirlenen adreslere operasyon düzenlediği görülüyor. Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda adreslerinde yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, narkotik köpekleriyle birlikte aramalar yapılıyor. Adreslerin ve araçların çeşitli yerlerine zulalanan uyuşturucu madde ve silahlar yapılan aramalarda ele geçiriliyor.



TAMAMI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şebeke üyeleri Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şebeke üyelerinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Tugay Saday / İHA)