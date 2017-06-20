Uyuşturucu sattığı iddia edilen şahsa meydan dayağı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hastane bahçesinde uyuşturucu hap sattığı iddia edilen şahıs, müşteri kılığında gelen mahalleli tarafından darp edildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hastane bahçesinde uyuşturucu hap sattığı iddia edilen şahıs, müşteri kılığında gelen mahalleli tarafından darp edildi. Körfez Devlet Hastanesi bahçesinde uyuşturucu hap sattığı iddia edilen genç, mahalleli tarafından linç edildi. Hüseyin U., İsmail K., ve Fatih G., Körfez ilçesinde uyuşturucu sattığını iddia ettikleri L.U.'yu müşteri kılığında aradı. 3 arkadaş şahsı Körfez Devlet Hastanesi'nin bahçesine çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen L.U.'yu yakalayan şahıslar darp etmeye başladı. Dayak atan şahıslar olayı kameraya da çekmeyi ihmal etmedi. Bir kişi ise şahsın elinden aldığı uyuşturucu hapları kameraya gösterdi. 'İlçedeki gençleri zehirleyemezsin' diyerek L.U.'yu uzun süre döven 3 arkadaş, aldıkları hapları daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim ettiler. (Üzeyir Mete Güneş - Uğur Karaman /İHA)
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