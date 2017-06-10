Uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Bitlis ve Tatvan'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şahıstan 8'i tutuklandı.

Bitlis ve Tatvan'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şahıstan 8'i tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleriTatvan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan veya kullanan şahıslara yönelik yürütülen planlı projeli çalışma kapsamında farklı tarihlerde 27 ayrı yakalama gerçekleştirilerek 36 şahıs hakkında kullanmak maksadı ile uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem yapılmıştır. Bu yakalamalarda, 46,61 gram eroin, 16,12 gram metamfetamin, 19,7 gram esrar, 11 adet Ecstasy, 9 adet uyuşturucu madde alımında kullanılan cam aparat, 3 adet Suboxone hap, 2 adet Methadone hap ve 1 adet Serguel hap ele geçirilmiştir. Söz konusu projeli çalışma kapsamında 07.06.2017 tarihinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, 3 adet uyuşturucu hap, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet şarjör ve 10 adet fişek ele geçirilmiş ve Tatvan ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı anlaşılan 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanlardan 7 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest kalmış ve 1 şahıs ise savcılıktan serbest kalmıştır. Ayrıca il merkezimizde, ekiplerimizce sokak satıcısı olduğu tespit edilen 3 şahsın içerisinde bulunduğu bir araçta yapılan aramada 55 gram eroin maddesi ele geçirilmiş olup, gözaltına alınan 3 şahıstan 1 şahıs mahkemece tutuklanmış, diğer 2 şahıs ise serbest kalmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz mücadelemiz, kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

