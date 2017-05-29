Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda, doğu illerinden getirilen satışa hazır 1,5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Bursa'da polisin düzenlediği operasyonda, doğu illerinden getirilen satışa hazır 1,5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden kente uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarını alan Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir aracı Eskişehir-Bursa karayolunda durdurmak istedi. Aracın kaçması üzerine kısa süre yaşanan kovalamacanın ardından araçta bulunan C.P., T.A. ve A.M. yakalandı. Araçta yapılan aramada 1,5 kilogram metamfetamin, 50 gram esrar ve çok sayıda ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Bursa'ya getirilen uyuşturucunun satışını yapacağı tespit edilen R.S., M.T., A.P., B.K., A.K. ve Ş.Ş. de ikametlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Narkotim ve motorize ekiplerin narkotik köpeği 'Alfa'nın katılımı ile düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın toplam 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Samet Doğru / İHA)