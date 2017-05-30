Uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 27 kişi öldü

Filipinlerde düzenlenen yasa dışı uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 27 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filipinlerde düzenlenen yasa dışı uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 27 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filipin Ulusal Polisi (PNP) Genel Müdürü Ronald dela Rosa, 1 Temmuz 2016 ve 23 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenen yasa dışı uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 27 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, 59 bin 364 uyuşturucu operasyonunun düzenlendiğini belirtirken, polis, uyuşturucu kullanan ve satan 74 bin 804 kişinin tutuklandığını, 1 milyon 286 bin 389 kişinin ise teslim olduğunu açıkladı. Yapılan operasyonlar esnasında 43 polis memurunun öldüğü, 127'sinin de yaralandığı bildirildi.

Öte yandan yetkililer, bin 684 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirtti.

