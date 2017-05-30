Uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 27 kişi öldü

Filipinlerde düzenlenen yasa dışı uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 27 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Filipinlerde düzenlenen yasa dışı uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 27 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Filipin Ulusal Polisi (PNP) Genel Müdürü Ronald dela Rosa, 1 Temmuz 2016 ve 23 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenen yasa dışı uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 27 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, 59 bin 364 uyuşturucu operasyonunun düzenlendiğini belirtirken, polis, uyuşturucu kullanan ve satan 74 bin 804 kişinin tutuklandığını, 1 milyon 286 bin 389 kişinin ise teslim olduğunu açıkladı. Yapılan operasyonlar esnasında 43 polis memurunun öldüğü, 127'sinin de yaralandığı bildirildi. Öte yandan yetkililer, bin 684 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirtti.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.