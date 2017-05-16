Uyuşturucu ile mücadelede 2 bin 949 kişi öldürüldü

Filipinler'de uyuşturucu ile mücadele operasyonları sonucu 2 bin 949 kişi öldürüldü.

Filipinler'de uyuşturucu ile mücadele operasyonları sonucu 2 bin 949 kişi öldürüldü.

Filipinler Ulusal Polisi (PNP), Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin başlattığı uyuşturucu operasyonları sonucunda 2 bin 949 uyuşturucu kullanıcısının ve satıcısının öldürüldüğünü bildirdi. Başkomiser Dennis Siervo, bir yıl içinde illegal yollarla uyuşturucu kullanımı ve satışına karşı 57 bin 554 operasyon gerçekleştirildiğini ifade etti. Siervo, operasyonlar sonucu 72 bin 812 şüphelinin tutuklandığını, 1 milyon 266 bin 966 uyuşturucu kullanıcısı ve satıcısının teslim olduğunu ifade etti.

(Raymond Joseph Tan Africa / İHA)