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Uyuşturucu içen taksici önüne geleni ezdi
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Uyuşturucu içen taksici önüne geleni ezdi

İstanbul Beyoğlu'nda bonzai içip işe çıktığı iddia edilen bir taksici, direksiyon başında kendinden geçip 4 kişiyi ezdi. Bonzai dehşetini bir kez daha gözler önüne seren korkunç kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İstanbul Beyoğlu'nda bonzai içip işe çıktığı iddia edilen bir taksici, direksiyon başında kendinden geçip 4 kişiyi ezdi. Bonzai dehşetini bir kez daha gözler önüne seren korkunç kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
İstanbul'da bir taksicinin karıştığı kaza, bonzai dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi. Olay, Beyoğlu Ömer Hayyam Caddesi üzerinde, 25 Haziran Pazar günü meydana geldi. Cadde üzerinde 34 THV 96 plakalı ticari taksi ile seyreden kimliği belirsiz bir kişi, Hayyam Alt Geçidi'ne geldiğinde aracının kontrolünü kaybederek, kaldırıma çıkıp 4 yayaya çarptı. Bir aileden 7 kişinin bulunduğu kaldırımda 3 kişi ise son anda kaçarak ezilmekten kurtuldu. Taksinin çarptığı ve vücutlarının çeşitli yerlerini ezdiği 4 kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından çevre esnafı olay yerine gelerek, taksicinin kaçmasını engelledi. İddialara göre, emaneten 1 günlüğüne para kazanmak için kullandığı taksiyle katliamın eşiğinden dönen taksici, bonzai denilen sentetik uyuşturucuyu kullanmıştı. Olayın hemen ardından cep telefonu ile kaza yerini ve vatandaşları görüntüleyen bir kişi, görüntülere yansıyan açıklamasında, taksicinin kaçmak istediğini, ancak izin vermediklerini anlattı. Bir esnafın çektiği o görüntülerde, taksicinin aracında bonzai bulunduğu ve suçunu itiraf ettiği de yer aldı. Bonzai içip dehşet saçan taksici polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"BANA ÇARPTIKTAN SONRA KAÇTIM, BİR KEZ DAHA ÇARPTI"
Kazada yara alan aile fertlerinden Turan Özmen, olay yerinde korkunç kazayı anlatarak, "Ailecek bekliyorduk. Bayramlaşmaya, baş sağlığına gelmiştik buraya. Kaldırımda beklerken aniden bir araba bana çarptı. Baktım ki hepimize çarpmış. Bana çarptıktan sonra kaçtım, bir kez daha çarptı bana. Ben vuran adamı görmedim tabii. Bonzai içtiği söyleniyor. Doğruymuş. 4 kişiyi yaraladı burada, 3 kişi de son anda kurtuldu. Hepimiz şikayetçi olduk" dedi.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA
Öte yandan, bonzai dehşetini bir kez daha gözler önüne seren korkunç kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde, yayaların ve araçların bulunduğu alt geçitte bir ticari taksinin kaldırım üzerinde sağa sola yönelerek seyretmesi yer alıyor. Kameranın önünde bulunan çiçekler, yaralıların görülmesini zorlaştırırken, 4 kişiyi ezen taksinin durmadan yoluna devam etmek istediği, ancak çevredeki vatandaşlar tarafından durdurulduğu görülüyor. O anlarda bazı vatandaşlar da kaldırıma doğru yönelerek yaralılara ilk müdahaleyi yapmaya koşuyor. Bonzai içip katliam yapmanın eşiğinden dönen taksicinin saçtığı dehşet bu görüntülerle gözler önüne seriliyor.
(Hüseyin Coşkun/İHA)

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