Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Uyuşturucu çetesine nefes kesen operasyon
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Uyuşturucu çetesine nefes kesen operasyon

Bursa'da travesti ve hayat kadınlarına uyuşturucu madde temin ettikleri iddia edilen 3 kişi polis tarafından nefes kesen operasyonla yakalandı. Narkotik polisinin şahısların bulunduğu otomobile yaptığı operasyon güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bursa'da travesti ve hayat kadınlarına uyuşturucu madde temin ettikleri iddia edilen 3 kişi polis tarafından nefes kesen operasyonla yakalandı. Narkotik polisinin şahısların bulunduğu otomobile yaptığı operasyon güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Madde ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde bilhassa travesti ve hayat kadınlarına uyuşturucu sattıkları iddia edilen çeteyi 3 ay boyunca takibe aldı. Önceki gece S.A.,R.P.,H.K. ve E.K. isimli şüphelerin içinde bulunduğu otomobilde yüklü miktarda uyuşturcu olduğu ihbarını alan ekipler, 16 plakalı otomobili takibe aldı.
İstanbul yolu üzerinde seyrederken aniden tali yola giren otomobil, bir süre sonra polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Operasyonu yöneten polis amiri, zanlıların peşinden giden ekibine, "Allah sizi korusun diyerek" telsiz vasıtasıyla dua etti. Kaçan otomobilin önünü kesen polisler, arabadaki 4 kişiyi kıskıvrak yakaladı.
Otomobilde yapılan aramada 25 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca 5 adet kurusıkı tabanca ile şahısların kurusıkı tabancaları normal tabancaya çevirmede kullandıkları 1 adet pres makinesi ile mengene ve çok sayıda demir bilye ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye çıkarılan zanlılardan S.A.,R.P. ve H.K. tutuklanırken, E.K. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
(Uğur Uslubaş/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
55. kez karşılaşacaklar
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu uzun vadede arttı
Türk jetleri vurdu! 41 terörist öldürüldü
Sanayi Ciro Endeksi kasımda arttı
Pompalı tüfekle iş yeri soygunu kamerada
Benzin ve motorine yeniden zam
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
MEB'den öğrencileri üzecek karar! Yarıyıl tatiline ders geliyor
MEB'den öğrencileri üzecek karar! Yarıyıl tatiline ders geliyor
Güney Kıbrıs'ın çizdiği yeni harita basına sızdı!
Güney Kıbrıs'ın çizdiği yeni harita basına sızdı!
Merkez müdahale etti, doların tansiyonu düştü!
Merkez müdahale etti, doların tansiyonu düştü!
Nutella kanser mi yapıyor?
Nutella kanser mi yapıyor?
Yunanistan Cenevre için şart koşmuş!
Yunanistan Cenevre için şart koşmuş!
Türkiye ve Rusya arasında askeri mutabakat!
Türkiye ve Rusya arasında askeri mutabakat!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
55. kez karşılaşacaklar
55. kez karşılaşacaklar
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu uzun vadede arttı
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu uzun vadede arttı
Türk jetleri vurdu! 41 terörist öldürüldü
Türk jetleri vurdu! 41 terörist öldürüldü
Sanayi Ciro Endeksi kasımda arttı
Sanayi Ciro Endeksi kasımda arttı
Pompalı tüfekle iş yeri soygunu kamerada
Pompalı tüfekle iş yeri soygunu kamerada
Benzin ve motorine yeniden zam
Benzin ve motorine yeniden zam
Türk Eximbank sermayesini 10 milyar TL'ye yükseltti
Türk Eximbank sermayesini 10 milyar TL'ye yükseltti
Ardahan donuyor: Göle eksi 32
Ardahan donuyor: Göle eksi 32
Devlet Bahçeli'yi hiç böyle görmediniz! Gülme krizine girdi...
Devlet Bahçeli'yi hiç böyle görmediniz! Gülme krizine girdi...
İşte ORC'nin son seçim anketi! Son seçim anketleri 2017
İşte ORC'nin son seçim anketi! Son seçim anketleri 2017
Bakanlıklara ait atama kararları
Bakanlıklara ait atama kararları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English