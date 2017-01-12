12.01.2017 11:22 Uyuşturucu almak için bisiklet çaldı

Adana'da uyuşturucu satın almak için 5 bisiklet çalan bir kişinin hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Yakalanan şüpheli tutuklandı. Adana'da uyuşturucu satın almak için 5 bisiklet çalan bir kişinin hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesinin değişik mahallelerinde 5 ayrı apartmandan 5 bisiklet çalındığı şikayeti üzerine polis çalışma yaptı. Polis apartmanlara gelerek yaptığı incelemede güvenlik kamerasının hırsızlık anlarını görüntülediğini, şahsın açık olan apartman kapısından girip bisikletlerin kilitlerini kırarak çaldığını belirledi.

İncelenen kameralarda hırsızlık olayını, daha önceden hırsızlıktan kaydı olan ve aynı zamanda uyuşturucu bağımlısı Risalettin Ş.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Polis, zanlıyı Çınarlı Mahallesi'nde yakaladı. Şüpheli Risalettin Ş. ifadesinde, dört olaya karıştığını ve bisikletleri ikinci el pazarında sattığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Risalettin Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Fatih Keçe/İHA)

