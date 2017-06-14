Uyum yasaları Meclis'te

Uyum yasaları, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) geldi.

Uyum yasaları, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) geldi.

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumla kabul edilen Anayasa değişiklik paketine uyum sağlamak amacıyla hazırlanan yargıyla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu. Kanun tasarısına göre askeri mahkemelerin kaldırılmasıyla askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasına ilişkin düzenleme yapılması öngörülüyor. Kanunda "Askeri suçların sonuçlandırılmasında Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır" maddesi yer alacak. Subay ve astsubayların ifadeleri cumhuriyet savcılarınca alınacak, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu yürürlükten kaldırılacak.

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu adındaki 'Yüksek' ibaresinin kaldırıldığı hatırlatılarak, 2 daire halinde çalışılacak kurulun üyelerinin seçimine ilişkin düzenleme anayasaya uyumlu hale getirilecek. Ayrıca "Yüce Divan" sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanacaklar arasına cumhurbaşkanı yardımcıları da dahil ediliyor.

(Ahmet Umur Öztürk / İHA)