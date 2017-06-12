Uykudaki kocasını silahla yaralayıp intihar etti

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir aylık evli gelin uykudaki kocasını silahla ağır yaraladıktan sonra intihar etti.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir aylık evli gelin uykudaki kocasını silahla ağır yaraladıktan sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Suşehri ilçesine bağlı Şarköy'de meydana geldi. Hatice İşçi (20) bir ay önce kaçarak evlendiği kocası Rahmi İşçi'yi (35) uykusundayken silahla yaraladı, ardından aynı silahla kendi kafasına ateş etti. Rahmi İşçi ağır yaralanırken, Hatice İşçi ise olay yerinde hayatını kaybetti. İşçi, Suşehri Devlet Hastanesi'ne yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. İşçi'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.



ANNESİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE İNTİHAR ETTİ

Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda Hatice İşçi'nin annesi Asiye Arıcı ve babası Seyit Arıcı'nın da evde oldukları öğrenildi. Korkunç olay bir süredir kızlarının evinde misafir olan anne Asiye Arıcı'nın gözleri önünde gerçekleşti. Arıcı silah sesleri üzerine kızının yatak odasına girdiğinde kızının başına dayadığı silahı ateşlediğini söyledi. Arıcı kızının intiharına ve ölümüne şahit olduğunu sözlerine ekledi.

Komşuları ise yeni evli çiftin severek evlendiklerini ve mutlu bir yuva kurduklarını belirtip cinayet ve intihara anlam veremediklerini söyledi.

