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Uyku apnesi hayatı tehdit ediyor
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Uyku apnesi hayatı tehdit ediyor

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fulya Gürkan, uyku apne sendromunun tedavi edilmediği takdirde yüksek tansiyon, inme, kalp hastalıkları, trafik ve iş kazaları gibi yaşamı tehdit eden sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fulya Gürkan, uyku apne sendromunun tedavi edilmediği takdirde yüksek tansiyon, inme, kalp hastalıkları, trafik ve iş kazaları gibi yaşamı tehdit eden sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.
Horlamanın uyku kalitesini bozan etmenlerin başında geldiğini belirten uzmanlar, horlama arasında nefeste durmalar meydana gelmesinin uyku apne sendromuna işaret ettiğini vurguladı. Özel Hayat Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Dr. Fulya Gürkan, "Uyku sırasında nefes almada güçlük, solunum durması daha sonra solunum çabasıyla tekrar normale dönme, uykuya dalma ve uykudan uyanmaların gece boyunca tekrarlarıyla giden bir hastalıktır. Bu durumdaki hastalar genellikle solunumlarının durduğunun farkına varmaz. Fakat yanındaki kişiler gürültülü ve düzensiz horlamanın aralıklarla kesildiğini, ağız ve burunda solunumun durduğunu ve bu sırada göğüs ve karında hareketin devam ettiğini tarif edebilir. Bu hastalarda gece uzun süre uyumalarına rağmen gündüz aşırı uyku hali ve sabah yorgunluğu vardır. Otobüste, toplantılarda, hatta araba kullanırken uykuya dalma olur. Bunun nedeni de sık tekrarlayan solunum durmaları ve uykuda sık bölünmeler nedeniyle asıl dinlenmeyi sağlayan derin uykuya ulaşamamalarıdır. Beyin oksijenlenmesinin bozulması ve solunum için harcanan çaba, vücutta aşırı yorgunluk oluşturmaktadır" dedi.
Uyku apne sendromunun tedavi edilmezse sağlığı tehdit edici sonuçlar doğuracağını vurgulayan Dr. Gürkan, bu sonuçları şöyle açıkladı:
"Bu hastaların yüzde 30 ile 50'sinde yüksek tansiyon tespit edilmiştir. Uyku apne sendromunun kalp krizi, kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, aritmiler gibi kalp hastalıklarına yol açtığı da tespit edilmiştir. Erkeklerde iktidarsızlık kadınlarda da adet düzensizliklerine yol açar. Sabahları baş ağrısı, bunaltı, gece boyunca sık idrara çıkma, yatağını ıslatma, trafik ve iş kazaları, konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık, sinirlilik, depresyon, kaygı ve kişilik değişiklikleri de diğer önemli sonuçlardır. Uyku apne sendromu tedavi edilmemesi durumunda beyin damar hastalıkları ve inmeye de sebep olabilir."
Her gece gürültülü horlama, gece tekrarlayan uyanmalar ve solunum durmaları, gündüz aşırı uyku hali, sabahları baş ağrısıyla uyanmalar gibi belirtiler taşınması halinde mutlaka bir uyku uzmanıyla görüşülmesi gerektiğini söyleyen Dr. Gürkan, "Uyku apne sendromu olduğu düşünülen hasta bir ya da iki gece uyku laboratuvarında yatırılıp uyku testi yapılır. Uyku testinde gece boyunca beyin aktiviteleri ve vücutla ilgili farklı fonksiyonlar ve bunların arasındaki ilişki değerlendirilerek tanı konulur ve sonrasında tedaviye başlanır" şeklinde konuştu.

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