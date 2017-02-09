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Uygur kardeşler ata bindi: Esprilere havada uçuştu
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Uygur kardeşler ata bindi: Esprilere havada uçuştu

'Marko Paşa' adlı tiyatro oyunlarını sahnelemek üzere Mardin'e gelen Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler, ata bindi. Kardeşler yaptıkları esprilerle kahkaha dolu anlar yaşattı.

"Marko Paşa" adlı tiyatro oyunlarını sahnelemek üzere Mardin'e gelen Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler, ata bindi. Kardeşler yaptıkları esprilerle kahkaha dolu anlar yaşattı.
Ünlü tiyatrocu kardeşler Behzat ve Süheyl Uygur, "Marko Paşa" adlı tiyatro oyunları nedeniyle Mardin'e geldi. Uygur kardeşler, kendilerine sponsor olan Artukbey Yönetim Kurulu Tacettin Yertüm'ü ziyaret etti. Daha sonra Artukbey'in çerez fabrikasında bulunan bahçede bekleyen rahvan atlarına binen Uygur kardeşler, atlar üzerinde gazetecilere poz verdi. Uygur kardeşler, atların üzerinde yaptıkları esprilerle kendilerini izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşattı.
Bindikleri atların isimlerinin Süheyl ve Behzat olduğunu öğrendiklerini ve bunun kendilerini çok onurlandırdığını belirten Behzat Uygur, "Biz Türklerde at çok önemlidir. Bu jest için Artukbey Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Bey'e teşekkür ederiz. Süheyl korkudan atın üstünde tuvaletini bile yapıyor. Daha önce de ata bindim, çok keyif vericidir. Atla arandaki ilişki o seni anlıyor, hissediyor. Dünyanın en güzel hayvanlarından biridir at" dedi.

"BABAM ÇOK İYİ ATA BİNERDİ"
Rahmetli babası ünlü tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'un ata çok iyi bindiğini anlatan Uygur, "Çünkü babamın çocukluğu doğuda geçtiği için at'arın arasında çocukluğu geçmiş. Atla sahneye çıkmışlığı da vardır. Ben hep şunu söylüyorum, genelde büyük şirketler futbol takımlarına sponsor oluyorlar. Aslında sanata, kültüre yatırım yapmak çok daha akılcı geliyor" diye konuştu.
Süheyl Uygur, ata binince aklına Cüneyt Arkın'ın geldiğini belirterek, şunları kaydetti:
"At üzerinde ilginç hareketler yapardı. Aslında yaptığı hareketler ne kadar zormuş, bugün daha iyi anladım. Atın üzerine binince bunu çok daha iyi anladım. Vallahi helal olsun Cüneyt Arkın'a. Eski insanlar bir de ok atarlardı atın üstünde, ayağa kalkarlardı."
Artukbey Yönetim Kurulu başkanı Tacettin Yertüm ise Süheyl ve Behzat kardeşleri Mardin'e davet ettiklerinde tereddüt etmeden kabul ettiklerini anlatarak, "Mardin'i de çok seviyorlarmış, ben kendilerini yürekten kutluyorum. Bunun dışında biz tiyatro etkinliklerine devam edeceğiz. Biz sadece tiyatroda değil, aynı zamanda spor aktivitelerine ve sosyal sorumluluk adına ne gerekiyorsa yapan bir firmayız. İnşallah çok müjdeli haberlerimiz olacak" dedi.
Uygur kardeşlerinin tiyatro gösteriminin ise saat 20.00'da Artuklu Üniversitesinde yapılacağı kaydedildi.

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