Uygun: Bunlarla ilgili şu anda konuşmak istemiyorum
Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, tribünlerde kendisi aleyhine yapılan tezahüratlarla ilgili, 'Üzüntü verici. Olmaması gerekiyor. Bunlarla ilgili şu anda konuşmak istemiyorum' dedi.
Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, tribünlerde kendisi aleyhine yapılan tezahüratlarla ilgili, "Üzüntü verici. Olmaması gerekiyor. Bunlarla ilgili şu anda konuşmak istemiyorum" dedi. Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Gaziantepspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Tek antrenmanla takımın başına çıkarak yeni bir sistem ve mantaliteye büründürmek zordu. Biraz zamana ihtiyacımız var. Lige verilecek 15 günlük zaman içerisinde gerek antrenman gerekse de mental yönden en iyi şekilde hazırlayarak, takımımızı ligde bırakmaya çalışacağız. Çok çalışmaya ihtiyacımız var. Gaziantepspor buraları hak etmiyor. İyi bir kadroya sahibiz. Bunu zamanla göstereceğiz" dedi. Uygun tribünlerde kendisi aleyhine yapılan tezahüratlarla ilgili olarak ise, "Üzüntü verici. Olmaması gerekiyor. Bunlarla ilgili şu anda konuşmak istemiyorum" diye konuştu. (Gökmen Şahin - Ozan Köse / İHA)
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