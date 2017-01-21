Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Üye sayısı 12 bin 918 oldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Üye sayısı 12 bin 918 oldu

Galatasaray Kulübü'ne katılan 298 üye, beratlarını ve üyelik kartlarını teslim aldı. Böylece sarı-kırmızılı kulübe üye sayısı 12 bin 918 kişi oldu.

Galatasaray Kulübü'ne katılan 298 üye, beratlarını ve üyelik kartlarını teslim aldı. Böylece sarı-kırmızılı kulübe üye sayısı 12 bin 918 kişi oldu.
Galatasaray Kulübü'nün yeni üyelerinin berat töreni Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleşti ve 298 üyeye beratları ve üyelik kartlarını teslim edildi. Törende açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek, "Hayatta atılan her adım sorumluluk ister. Her adımda geleceğinizin, ailenizin, sevdiklerinizin yükünü taşırsınız. Bugünden itibaren yükünüz çok daha ağır. Bugünden itibaren dünyanın en büyük ailelerinden birinin mensubusunuz. Öyle büyük bir aile ki; 1481'den bu yana Galata Sarayı Hümayun, Mekteb-i Sultani ve Galatasaray Lisesi ile devam eden çok büyük bir eğitim ocağı var. O ocağın öğrencileri 1905 yılının bir Ekim gününde, bir Edebiyat dersinde bugün bütün Türkiye'nin iftihar ettiği Galatasaray Spor Kulübü'nü kurdular. Onlar bu ülkenin kurtuluş mücadelesinde varlar, ilklerin ve enleri barındıran bir mazide varlar. Bu kulüpte, emek var, hırs var, mücadele var, gözyaşı var. Artık her adımınız bu büyük ailenin faydasına olmalı, daha büyük bir sorumlulukla atılmalı. Sizlerden bu eşsiz büyüklüğün farkına vararak davranmanızı ve yaşadığınız her yerde; yaptığınız her işte örnek teşkil etmesini istiyorum. Üyeliğinizin sizlere, camiamıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum ve 'Yaşasın Galatasaray' diyorum" diye konuştu.

ÜYE SAYISI 12 BİN 918 OLDU
Daha sonra söz alan Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar ise yeni üyelere seslenerek, onların 536 yıllık geçmişi olan; Türkiye'ye en önemli devlet adamları, sanatçıları, iş adamları ve bilim adamlarını yetiştirmiş bir kurumun içinde olduklarını vurguladı. Aktar, yeni katılan 298 yeni üyeyle birlikte sayının 12 bin 318'e çıktığını söyledi.
(Oğuzhan Ort / İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakanlıktan 'AB İstihbarat Merkezinin FETÖ raporu' açıklaması
Erdoğan: Parlamento güzel bir cevap verdi
Şehit yakınları CHP çelengini istemedi
Beşiktaş divan başkanlığı için adaylığını açıkladı
Trabzonspor İstanbul'a hareket etti
'Beşiktaş Kulübü'ne yakışır eserler kazandırdılar'
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne roketatarlı saldırı!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne roketatarlı saldırı!
Muammer Güler için flaş karar!
Muammer Güler için flaş karar!
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
MHP'li Halaçoğlu'ndan flaş istifa açıklaması
MHP'li Halaçoğlu'ndan flaş istifa açıklaması
MHP'de toplu istifa! Sosyal medyadan duyurdular...
MHP'de toplu istifa! Sosyal medyadan duyurdular...
Başbakan'dan flaş İstanbul saldırıları açıklaması
Başbakan'dan flaş İstanbul saldırıları açıklaması
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakanlıktan 'AB İstihbarat Merkezinin FETÖ raporu' açıklaması
Bakanlıktan 'AB İstihbarat Merkezinin FETÖ raporu' açıklaması
Erdoğan: Parlamento güzel bir cevap verdi
Erdoğan: Parlamento güzel bir cevap verdi
Şehit yakınları CHP çelengini istemedi
Şehit yakınları CHP çelengini istemedi
Beşiktaş divan başkanlığı için adaylığını açıkladı
Beşiktaş divan başkanlığı için adaylığını açıkladı
Trabzonspor İstanbul'a hareket etti
Trabzonspor İstanbul'a hareket etti
'Beşiktaş Kulübü'ne yakışır eserler kazandırdılar'
'Beşiktaş Kulübü'ne yakışır eserler kazandırdılar'
2 bin yıllık Roma hamamı görkemi ile göz kamaştırıyor
2 bin yıllık Roma hamamı görkemi ile göz kamaştırıyor
Başbakan Yıldırım Meclis'te milletvekillerine süt dağıttı
Başbakan Yıldırım Meclis'te milletvekillerine süt dağıttı
İstanbul Emniyeti önünde hareketli anlar
İstanbul Emniyeti önünde hareketli anlar
Balonla gelen uzlaşma
Balonla gelen uzlaşma
Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi sürüyor
Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi sürüyor
TFF'den Cavcav'a geçmiş olsun mesajı
TFF'den Cavcav'a geçmiş olsun mesajı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English