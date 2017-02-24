Uyarılara aldırmayan sürücü bu kazada ağır yaralandı

Tüm uyarılara rağmen hemzemin geçitten geçen sürücü bu kazada ağır yaralandı.

Tüm uyarılara rağmen hemzemin geçitten geçen sürücü bu kazada ağır yaralandı.

Polonya'da hemzemin geçitteki bariyerler kapandı, ikaz lambaları yanıp sönmeye başladı. Ancak bu ikazları dikkate almayan sürücü, kapalı bariyerleri aşıp raylardan geçmek istedi. Sürücünün bu vurdumduymazlığı faciayı da beraberinde getirdi. Hızla gelen tren otomobili biçti. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, korkunç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

