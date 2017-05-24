Uyanık hırsız kayıt cihazını da çaldı ama...

İzmir'in Konak ilçesinde, bir şahıs çalıştığı iş yerini soyduktan sonra ünlü kuaför Harun Cici'nin otomobilini çaldı. İş yerinde bulunan güvenlik kameralarının kayıt cihazını da çalarak kayıplara karışan şahıs, başka bir iş yerinin güvenlik kameralarına yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, bir şahıs çalıştığı iş yerini soyduktan sonra ünlü kuaför Harun Cici'nin otomobilini çaldı. İş yerinde bulunan güvenlik kameralarının kayıt cihazını da çalarak kayıplara karışan şahıs, başka bir iş yerinin güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Barbaros Mahallesi 336 Sokak'ta bulunan bir oto yıkama dükkanı soyuldu. Kimsenin olmadığı sırada iş yerine giren hırsız, 1 adet laptop, 1 adet tablet, bin 500 TL para ve ünlü kuaför Harun Cici'ye ait otomobili çalarak kayıplara karıştı. Polisin güvenlik kameralarını incelememesi için kayıt cihazını da çalan zanlı, sokakta bulunan başka bir iş yerinin güvenlik kameralarına yakalandı. İş yeri sahibi 32 yaşındaki Abdülselam Kaya, sabah saatlerinde bir komşusunun iş yerinin kapısının açık olduğu ve içeride kimsenin olmadığını bildirmesi üzerine durumdan şüphelenerek iş yerine geldi. Ofisine giren Kaya, elektronik cihazlarının olmadığını ve kasanın açık olduğunu görünce soyulduğunu anladı. Öte yandan aynı sokakta oturan ünlü kuaför Harun Cici, akşam saatlerinde eve geldiği sırada otoparkta yer olmayınca arabasını oto yıkamacıya teslim etti. Sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan Cici, oto yıkamacının önünden geçerken iş yeri sahibi Kaya'nın telaşlı olduğunu görünce ne olduğunu sordu. Kaya iş yerinin soyulduğunu söyleyince, otomobilini soran Cici, otomobilinin de çalındığını duyunca şok oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı.



BAŞKA BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Aynı sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını kontrol eden ekipler, iş yerini soyan ve otomobili çalan şahsın iş yerine yeni girdiği öğrenilen 28 yaşındaki Engin K.'nın olduğunu tespit etti. Olay sonrası büyük bir şaşkınlık yaşayan Cici, 'İlk kez başımıza böyle bir şey geliyor, çünkü burası gerçekten bir mahalle, esnaf ve mahalle sakinlerinin birlik içinde yaşadığı bir mahalle, ilk kez başımızdan böyle bir şey geçti. Kara mizah gibi güler misin, ağlar mısın. Akşam arabayı park ediyorsun, sabah kalkıyorsun araban yok yani böyle bir şey, inşallah bunu yapan yakalanır da cezasını çeker' dedi.

Elektronik cihazları, bin 500 TL nakit parayı ve Harun Cici'nin otomobilini çalarak kayıplara karışan Engin K.'nın izini süren polis ekipleri, zanlıyı Bornova'da bir barda eğlenirken kıskıvrak yakaladı. Asayiş ekiplerince gözaltına alınan Engin K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(Halil İbrahim Karabıyık/İHA)