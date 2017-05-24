Uyandığında gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Bodrum'a tatil için gelen İrlanda uyruklu turist otel odasında ölü bulundu. Ölü turisti uykusundan uyanan arkadaşı buldu.

Bodrum'a tatil için gelen İrlanda uyruklu turist otel odasında ölü bulundu. Ölü turisti uykusundan uyanan arkadaşı buldu.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Eskiçeşme Mahallesindeki bir otele arkadaşı Howard Malcom ile tatil yapmak için gelen 44 yaşındaki Grant Rees, arkadaşıyla birlikte dinlenmek için odasına geçti. Birkaç saat sonra resepsiyona gelen Howard Malcolm, "Odaya geçtikten sonra kendisinin uyuduğunu, o sırada arkadaşı Rees'in ise İngiltere'nin Liverpool kentinde yaşayan kız arkadaşı ile telefonda konuştuğunu, akşamüstü uyandığında Grant Rees'in hareketsiz bir biçimde yatakta yattığını ve onu uyandıramadığını söyledi.

Bunun üzerine otel yetkilileri sağlık ekiplerine haber verdi. Otele gelen ekipler yaptıkları kontrolde İrlandalı turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Grant Rees'in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan yaşamını yitiren İrlandalı turistin yatağının üzerinde ve çevresinde çok sayıda boş ilaç kutusu bulunduğu öğrenildi.

(Eren Ayhan /İHA)