Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Üvey çocuklarının hem annesi hem de babası oldu
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Üvey çocuklarının hem annesi hem de babası oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 19 yaşında evlenen Nazife Ülper, düğününden kısa süre sonra kocasının cezaevine girmesiyle birlikte, 3 üvey çocuğuna hem annelik hem de babalık yapmaya başladı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde 19 yaşında evlenen Nazife Ülper, düğününden kısa süre sonra kocasının cezaevine girmesiyle birlikte, 3 üvey çocuğuna hem annelik hem de babalık yapmaya başladı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan Nazife Ülper (26), 19 yaşında, kendisinden 10 yaş büyük olan ve önceki evliliğinden 3 çocuğu bulunan Cindi Hacıoğlu ile ailesinin karşı çıkmasına rağmen evlendi. Ülper, kocasıyla sadece 6 ay zaman geçirebildi. Kaçakçılık suçlarından aranan Hacıoğlu, yakalanarak cezaevine gönderildi. Hacıoğlu'na 6 ayrı dosyadan 30 yıl hapis cezası verildi. Büyük fedakarlık göstererek, 7 yıldır kocasının yolunu gözleyen Ülper ise anneleri son doğumunda hayatını kaybeden 3 üvey çocuğuna hem annelik hem de babalık yapmaya başladı.

"AİLEM KARŞI ÇIKMASINA RAĞMEN EVLENDİM"
Eşiyle tanıştığında çocuklarının olduğunu bilmediğini anlatan Ülper, "2009 yılında evlendik. 6 ay gibi bir süre beraber kaldık. 7 senedir cezaevindedir kendisi. Eşimin daha ne kadar kalacağını bilmiyorum. 30 sene verildiği ve 6 dosyadan yargılandığını biliyorum. Eşimin ilk eşi son doğumunu yaparken vefat etti. İstanbul'da biz tanıştıktan sonra eşim çocuklarının olduğunu söyledi. Ben de bunu kabul ederek evlendim. Ailem çok karşı çıktı, özellikle de babam. Babam, 'Yapamasın, yapamazsınız, çocuk bakamasın, yumurta bile kıramasın, çocukların günahı senin boynuna gelir. Başaramazsın' dedi. Ailem karşı çıktı, ben ailemin dediğini yapmadım, evlendim. 7 senedir bakıyorum çocuklara. Birlikte hastalandık, birlikte ayağa kalktık. Çoğu şeye birlikte göğüs gerdik. 7 senedir birlikte hayat mücadelesi veriyoruz. Kiracıyım, kirada oturuyoruz. Hem çocuklara, kendime ve evime bakıyorum" dedi.

"ÇOCUKLARIM İÇİN SAVAŞIYORUM"
Küçük yaşta evlendiği için çocuklarla birlikte yetiştiğini ifade eden Ülper, şunları anlattı:
"En küçük oğlum Rojhat Ömer, akıllı ve zeki bir çocuktur. Ona baktığım için mutluyum. Rojin de aynı şekilde. Onlarla birlikte ben de açık öğretimden eğitimime devam ettim. 7 dersim vardı onları başarı ile geçtim. Bu ikinci dönemde liseye geçtiğimi duydum. Arkadaşım söyledi ve çok mutlu oldum. Çocukların derslerinde de daha çok iyi oluyor. En azından ne konular işleyebildiklerini anlayabiliyorum. Aslında onlarla birlikte yetişiyorum. Onlarla birlikte çalışıyorum. Onların da başarılı olmasını istiyorum. En büyük hayalim güzel bir geleceklerinin olması. Derslerinde çok iyi olmalarını istiyorum. Ben onlar için savaşıyorum. Çocukların güzel bir yere gelip, kendi ayaklarının üzerinde durmalarını istiyorum. İnşallah öyle de olacak."
Evin geçimini hem Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün desteği hem de boncuk işi yaparak sağladığını da dile getiren Ülper, "Şu an isteğim en azından çocukların güzel bir odasının olması. Daha sıcak bir ev ve kendi işimin olmasını istiyorum. Yetkililerden yardımcı olmalarını istiyorum. Böylelikle bu çocuklar daha iyi şartlarda yetişirler ve bu hepimizin başarısı olur" şeklinde konuştu.

"BİR YILDA 4 EV DEĞİŞTİRDİK"
7'nci sınıfa giden Rojin Hacıoğlu, öğretmen olmayı istediğini anlatarak, şunları kaydetti:
"Öğretmen olabilmek için elimden geleni yapıyorum. Bunun için de annem çok yardım ediyor. Annemi çok seviyorum. Yetkililerden anneme yardımcı olmalarını istiyorum. Bir yıl içinde dört ev değiştirdik. Kendimize ayrı bir oda istiyoruz çalışabilmek için. Bu yüzden annem yardımcı olmalarını istiyorum. Hayalimin gerçekleşmesi için annem çok yardımcı oluyor."
6'ncı sınıf öğrencisi Rojhat Ömer Hacıoğlu ise, "Hayalim futbolcu olmak. Bunun için ödüller aldım. Bir sürü ödüllerim var. Okulda arkadaşlarımla birlikte oynuyoruz, çalışma yapıyoruz. Annemi çok seviyorum. Annem bize yardımcı da oluyor" diye konuştu.
(Melih Yiğit / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Tutuksuz yargılanan erler o anları anlattı
BBP referandum kararını açıkladı
Hazine nakit gerçekleşmeleri raporunu açıkladı
Çalışanlar mahsur kaldı: Vatandaşlar müdahale etti
17 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Merkel'den Erdoğan'a Nazi cevabı!
Merkel'den Erdoğan'a Nazi cevabı!
Almanya'dan bir skandal karar daha! O isme de yasak geldi
Almanya'dan bir skandal karar daha! O isme de yasak geldi
Antalyaspor Galatasaray maçı sonucu ve özeti
Antalyaspor Galatasaray maçı sonucu ve özeti
Fitch'den Türkiye için yeni rapor!
Fitch'den Türkiye için yeni rapor!
Muharrem İnce'den skandal Almanya savunması
Muharrem İnce'den skandal Almanya savunması
CHP'den Çavuşoğlu'na sert tepki: Adam gibi ol, Dışişleri Bakanlığı'nı yap
CHP'den Çavuşoğlu'na sert tepki: Adam gibi ol, Dışişleri Bakanlığı'nı yap
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Tutuksuz yargılanan erler o anları anlattı
Tutuksuz yargılanan erler o anları anlattı
BBP referandum kararını açıkladı
BBP referandum kararını açıkladı
Hazine nakit gerçekleşmeleri raporunu açıkladı
Hazine nakit gerçekleşmeleri raporunu açıkladı
Çalışanlar mahsur kaldı: Vatandaşlar müdahale etti
Çalışanlar mahsur kaldı: Vatandaşlar müdahale etti
17 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
17 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Bursaspor'da neşeli antrenman
Bursaspor'da neşeli antrenman
İzmir'de hareketli dakikalar
İzmir'de hareketli dakikalar
OMÜ yapılanmasına yönelik 42 akademisyenin yargılanmasına başlandı
OMÜ yapılanmasına yönelik 42 akademisyenin yargılanmasına başlandı
'Memduh Boydak rektörlük teklif etti, kabul ettim'
'Memduh Boydak rektörlük teklif etti, kabul ettim'
Günün özeti
Günün özeti
Denizlispor'dan Ali Tandoğan kararı
Denizlispor'dan Ali Tandoğan kararı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English