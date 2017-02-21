Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Üvey babasının öldürdüğü Ahmet'i son yolculuğuna uğurlandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Üvey babasının öldürdüğü Ahmet'i son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Menemen ilçesinde üvey babası tarafından öldürülerek su kuyusuna atıldığı ortaya çıkan Ahmet Coşkun, öz babasının memleketi olan Manisa'nın Yunusemre ilçesinde toprağa verildi. Son yolculuğuna uğurlanan Ahmet'i sınıf arkadaşları da yalnız bırakmadı.

İzmir'in Menemen ilçesinde üvey babası tarafından öldürülerek su kuyusuna atıldığı ortaya çıkan Ahmet Coşkun, öz babasının memleketi olan Manisa'nın Yunusemre ilçesinde toprağa verildi. Son yolculuğuna uğurlanan Ahmet'i sınıf arkadaşları da yalnız bırakmadı.
İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından öz babasının memleketi olan Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Köseler Mahallesine getirilen Ahmet Coşkun için cenaze töreni düzenlendi. Köseler Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip Ahmet Coşkun'un naaşı omuzlara alınarak mahalle meydanında bulunan musalla taşının üzerine konuldu. Burada kılınan cenaze namazına Ahmet'in öz babası Mustafa Ali Coşkun, teyzesi Esma Koç, akrabaları, eski sınıf arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı sırasında Ahmet'in ortaokul döneminde aynı sıraları paylaştığı sınıf arkadaşları gözyaşlarına hakim olamazken, tabut başında dua ettiler. Ahmet'in öz babası Mustafa Ali Coşkun, tabut başında taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta zorlandı. Ahmet'in teyzesi Esma Koç ise uzun süre tabut başında gözyaşı dökerek, "Kanaryam annenin yerine de seni öpeyim. Ne olur azıcık yüzünü göreyim" diye ağıt yaktı. Kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Coşkun'un cenazesi gözyaşları arasında omuzlara alınarak, mahalle mezarlığına defnedildi.

ESKİ SINIF ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Ahmet'in ölüm haberiyle birlikte çok üzüldükleri ve yıkıldıklarını belirten eski sınıf öğretmeni Sidal İlbay Akın, "Ahmet böyle bir sonu hiç hak etmiyordu. Okul arkadaşları da burada. Bir haftadır hep birlikte kendisine zaman ulaşacağız, ne zaman bulunacak diye beklerken sonunda kötü bir haberle karşılaştık. Dersleri çok iyiydi. Arkadaşları kendisini çok seviyordu. Dersleri çok iyiydi. Arkadaşları onu çok seviyordu" dedi.
Eski sınıf arkadaşları da Ahmet'in hak etmediği bir son ile karşılaştığını belirterek, adaletin yerini bulacağını vurguladı. Arkadaşları Ahmet'in çok iyi bir çocuk olduğunu ifade ederek, kendisinin karıncayı dahi incitmeyen bir yapısı olduğunu kaydettiler.

SU KUYUSUNA ATILIRKEN HAYATTAYMIŞ
Öte yandan Ahmet'in ölümüyle ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Ahmet'in üvey babası M.M. tarafından başına keser sapıyla vurulduktan sonra bilincini kaybettiği ve Ahmet Coşkun'un su kuyusuna atılırken, hayatta olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Ahmet'in kafatasında çatlak, beyninde de kanama oluştuğu öğrenildi.
(Abdülaziz Baydilli - Önder Aydın/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Igor Shalimov: Turu geçmek istiyoruz
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'ye 5 yıl hapis cezası
AK Parti MYK toplandı
HDP'li İdris Baluken tutuklandı
Üvey babasının öldürdüğü Ahmet'i son yolculuğuna uğurlandı
Demirtaş'a 5 ay hapis cezası
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul Fatih'te silahlı saldırı: Yaralılar var
İstanbul Fatih'te silahlı saldırı: Yaralılar var
Sabancı Holding CEO'su istifa etti!
Sabancı Holding CEO'su istifa etti!
Türkiye'den İran'ın küstah açıklamalarına ayar!
Türkiye'den İran'ın küstah açıklamalarına ayar!
Trabzonspor-Alanyaspor maçı geniş özeti
Trabzonspor-Alanyaspor maçı geniş özeti
Rusya: 4 askerimiz hayatını kaybetti
Rusya: 4 askerimiz hayatını kaybetti
AK Parti'den referandum için '3İ' planı!
AK Parti'den referandum için '3İ' planı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Igor Shalimov: Turu geçmek istiyoruz
Igor Shalimov: Turu geçmek istiyoruz
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'ye 5 yıl hapis cezası
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'ye 5 yıl hapis cezası
AK Parti MYK toplandı
AK Parti MYK toplandı
HDP'li İdris Baluken tutuklandı
HDP'li İdris Baluken tutuklandı
Üvey babasının öldürdüğü Ahmet'i son yolculuğuna uğurlandı
Üvey babasının öldürdüğü Ahmet'i son yolculuğuna uğurlandı
Demirtaş'a 5 ay hapis cezası
Demirtaş'a 5 ay hapis cezası
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
'Zekai Aksakallı, yerde vurulmuş halde yatan Ömer Halisdemir'i öptü'
'Zekai Aksakallı, yerde vurulmuş halde yatan Ömer Halisdemir'i öptü'
'KKTC Türkiye'nin milli meselesidir'
'KKTC Türkiye'nin milli meselesidir'
Günün özeti
Günün özeti
HDP'li Baluken tutuklandı
HDP'li Baluken tutuklandı
'Sahte çürük raporu' davasında savcı mütalaasını açıkladı
'Sahte çürük raporu' davasında savcı mütalaasını açıkladı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English