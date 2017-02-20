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Üvey baba dehşetinde detaylar ortaya çıkıyor
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Üvey baba dehşetinde detaylar ortaya çıkıyor

İzmir'de bir haftadır kayıp olan ve üvey babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan lise öğrencisi Ahmet Coşkun'un annesinin cinayet zanlısından 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı üvey baba, Ahmet'in kaybolduğu ve cinayeti işlediği gün eve gelip eşi ve akrabalarıyla gözyaşı döktüğü ortaya çıktı.

İzmir'de bir haftadır kayıp olan ve üvey babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan lise öğrencisi Ahmet Coşkun'un annesinin cinayet zanlısından 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Katil zanlısı üvey baba, Ahmet'in kaybolduğu ve cinayeti işlediği gün eve gelip eşi ve akrabalarıyla gözyaşı döktüğü ortaya çıktı.
İzmir'in Menemen ilçesinde, 7 gün önce kaybolan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun'un su kuyusunda cesedi bulunurken, olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Cinayet zanlısı, Ahmet'in başına keserle vurup, bir su kuyusuna attığını itiraf ederken, Ahmet'in annesi Elif M.'nin de katil zanlısından 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

AHMET'İN ÖĞRETMENİYMİŞ
Dedesinin evine gitmek üzere evden ayrılan ve bir haftadır kendisinden haber alınamayan Ahmet'i, üvey babası Müştak M. (28) öldürdüğünü itiraf etmişti. İddiaya göre, öğretmeni Müştak M.'nin Ahmet'i çok sevdiği, onunla yakından ilgilendiği ve bir müddet sonra da 15 yıl önce eşinden ayrılan annesi ile evlenmek istediğini söylediği öğrenildi.

KÜÇÜK AHMET ANNESİNİ EVLENMESİ İÇİN ZORLAMIŞ
Katil zanlısı üvey babası Müştak M.'yi liseli Ahmet'in de çok sevdiği ve annesini birçok isteyen olmasına rağmen öğretmeniyle evlenmesi için zorladığı iddia edildi. Oğlunu kırmayan anne Elif M.'nin (35) de katil zanlısı eşi Müştak M. ile tanıştı ve oğlunun mutluluğu için de kendisinden 7 yaş küçük olan zanlı ile yaklaşık 6 ay önce evlendiği öğrenildi.

CİNAYETİ İŞLEYİP EŞİNİ TESELLİ ETMİŞ
Öte yandan, katil zanlısı Müştak M., lise öğrencisi Ahmet'in kaybolduğu ve cinayeti işlediği gün eve gelip eşi ve akrabalarıyla yemek yediği, gözyaşı döktüğü ortaya çıktı. Katil zanlısının olay günü eşi Elif M.'nin elini tutup sürekli ona sarılarak teselli ettiği öğrenildi. Katil zanlısı jandarma ekipleri tarafından bir hafta boyunca yapılan arama çalışmalarına da katılarak, öldürdüğü lise öğrencisini üzüntülü bir şekilde aradığı belirtildi. Olayın ardından mahalle sakinleri şok yaşarken, Ahmet'in cinayete kurban gitmesine isyan etti.

"ÇOCUK DA BABA DA BİRBİRLERİNİ SEVİYORDU"
Mahalle sakinlerinden Hatice Kurnaz, "Bir haftadır kayıptı. Dün gece 12'de öldüğü ortaya çıktı. Cinayet zanlısı Müştak kayıp olduğundan beri buradaydı, bizlerle birlikte oturdu. Arama çalışmalarına çocuğun dayısı ile gitmiş. Ahmet çok sakin çok iyi bir çocuktu. Bizim elimizde büyüdü. Annesinden izinsiz hiçbir yere gitmezdi" dedi.

ANNE CİNAYET ZANLISINDAN HAMİLEYMİŞ
Bir diğer komşu Duygu Burcugür, "Yok böyle bir şey, böyle bir canilik olamaz. Çocuk o kadar efendi, o kadar terbiyeliydi ki bu zamana kadar arkadaşlarıyla bile hiçbir kavgası yoktu. Cinayet zanlısı Müştak'ı tanımıyordum. Ama Ahmet'in kaybolmasından sonra gündüz gece hep birlikteydik. Zanlı hanımlarla birlikte biz otururken, yanımızdan hiç ayrılmadı. Elif ablanın telefonu hep onun elindeydi. Elif ablanın konuşmasına fırsat vermedi. Biz tanıyamadık. Cinayet zanlısı bizle otururken gayet rahat, hiçbir şey olmamış, böyle bir acı yaşamamış gibiydi. Bu kadar soğukkanlılık olamaz. O da Ahmet'i bizimle birlikte aradı. Katil zanlısından da hamile. Allah biliyor hayırlısı ama inşallah o çocuk da Ahmet gibi olmasın. Anneyi suçlu görmüyoruz" diye konuştu.
(Atakan Şen - Mihrap Düzöz/İHA)

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