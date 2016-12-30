30.12.2016 16:37 UTESKON'dan Hz. Mevlana'nın 743'üncü vuslat yılında etkinlik

Uluslararası Ticaret, Eğitim ve Sağlık Konfederasyonu (UTESKON), Hz. Mevlana'nın 743'üncü vuslat yıl dönümü nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Uluslararası Ticaret, Eğitim ve Sağlık Konfederasyonu (UTESKON), Hz. Mevlana'nın 743'üncü vuslat yıl dönümü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.



Ankara Nazım Hikmet Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde Hz. Mevlana'nın 743'üncü vuslat yılı münasebetiyle UTESKON tarafından sema gösterisi düzenlendi. Ankara'da görev yapan büyükelçilikler başta olmak üzere hakim, savcı ve bürokratların yanı sıra halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve UTESKON Genel Başkanı Sebahattin Uludağ da yer aldı. Etkinlikte konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, günümüzde yaşanan savaşların en büyük nedeninin hoşgörüsüzlük olduğunu belirtti. Yaşar, Mevlana'nın ise tüm dünyaya hoşgörü, sevgi ve barış mesajlarını yüzyıllar öncesinden günümüze hiç etkisini kaybetmeden ulaşan sözleriyle verdiğini ifade ederek, bu vesile ile tüm dünyayı Mevlana'nın sözlerinde buluşmaya davet etti.



UTESKON Genel Başkanı Uludağ ise, ülkenin son günlerde dış mihraklar tarafından ateşe çekilmeye çalışıldığını ama Türkiye'nin bu durumdan sağduyusu ve gücü ile çıkmaya muvaffak olduğunu belirterek, "Tüm gazi ve şehitlerimizi tekrar anıyoruz" dedi.



Ağustos ayında Kemer Belediyesinin destekleri ile Kemer'de Türk ve Rus 100 bin katılımcı iştiraki ile düzenlenecek 'I Love Kemer Fest'in' Türk-Rus ilişkilerini çok daha sağlamlaştırıp güçlendireceğini belirten Uludağ, bu festivalin aynı zamanda Türk turizmine yapacağı katkıları dile getirdi. Yakın zamanda hain bir suikasta kurban giden Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u da anarak Rus halkına taziyelerini sunan Uludağ, UTESKON olarak Türk-Rus dostluğunun çok daha güçlenmesi için yapacakları çalışmaları dile getirdi.



Konuşmalardan sonra Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sema gösterisi sundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve çiçek takdimiyle etkinlik sona erdi.

