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Ustalara kızdı kendi işinin başına geçti
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Ustalara kızdı kendi işinin başına geçti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eşiyle birlikte lokanta işleten Birnur Çeçe, erkek ustaların yaptığı işi beğenmeyince kebap ve lahmacun yapmayı öğrenerek kendi işinin başına geçti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eşiyle birlikte lokanta işleten Birnur Çeçe, erkek ustaların yaptığı işi beğenmeyince kebap ve lahmacun yapmayı öğrenerek kendi işinin başına geçti.
Evli ve 2 çocuk annesi Birnur Çeçe, lahmacun ustalarının 'Sen öğrenemez, yapamazsın' dediği işi kısa sürede öğrenip işinin başına geçti. Lüleburgaz'da Turgutbey Caddesi'nde işlettikleri lokantada ustalık yapan Çeçe, yaklaşık 6 yıldır ustalık yaptığını söyledi.

"'BANA ÇOK BİLİYORSAN GEL YAP' DİYORLARDI"
Yılmadan devam ettiğini söyleyen Çeçe, "Ustaların hatalarını çok eleştiriyordum. Belki iyi bir şey değil ama çok eleştiriyordum. Şu söyle olsa daha iyi olur, ev kadını olarak mutfakta olması gerektiği gibi işte de o şekilde düşünüyorum. Özellikle insanlara hizmet ediyorsanız çok daha fazla sorumluluğunuz olduğunu düşünüyorum. Gıda sektörü bugün A'dan Z'ye her şeye çok dikkat etmek gerekiyor. Böyle bir şey olduğu zaman eksikliklerini gördüğüm zaman, söylediğim zaman bana çok biliyorsan gel yap, böyle olmaz ve çok karıştığımı söylüyorlardı. Ben yılmadım devam ettim" dedi.

"BİR BAYAN GÖZÜYLE DAHA ÇOK ELEŞTİRDİĞİM İÇİN USTALAR HİÇBİR ZAMAN KABULLENEMİYORLARDI"
Yaptığı işten çok mutlu olduğunu ifade eden Çeçe, "2011'de başladım. Kısa bir süre sonra zaten fırına geçtim. Kendim yapmazsam ya onların yaptığını kabul edecektim veyahut da kendim öğrenip kendim içine sinecek şekilde yapacaktım, ben de öyle yaptım çok da mutluyum. Bu işi illa ki kendimizin öğrenmesi gerekiyor. Ustalarla olmayacağını anladım. Bir bayan gözüyle daha çok eleştirdiğim için ustalar hiçbir zaman kabullenemiyorlardı. Çok biliyorsan geç yap gibi laflar etmeye başladılar. Ben de yaparım dedim, denedim. Eşim ilk zamanlarda yapamazsın zor dedi, ustalar kesinlikle yapamayacağımı söylüyorlardı" ifadelerini kaydetti.

"HER ŞEYE KOŞUP KENDİ BAŞIMIZA YÜRÜTÜYORUZ ALLAH'A ŞÜKÜR"
Zor olmadan başarı olamadığını kaydeden Çeçe, "Sonra lahmacundur, pidedir, kebaptır, dönerdir hepsini aynı zamanda hepsinin mutfak işleri olsun her şeye koşup kendi başımıza yürütüyoruz Allah'a şükür. Lahmacunu sererken tabi ki zorlanıyorsun. Kebap yaparken zorlanıyorsun. Zor olmadan başaramazsınız" diye konuştu.

"ÇEVREMDEN İNANILMAZ GÜZEL TEPKİLER ALIYORUM"
Çevresinden olumlu tepkiler aldığını aktaran Çeçe, "Çevremden inanılmaz güzel tepkiler alıyorum. Yaptığım şeyleri çok lezzetli buluyorlar. Temiz olduğuna inanıyorlar, insanlar içlerine sinerek yediklerini söylüyorlar. Özellikle yani müşterilerim geldikleri zaman, bir bayan gördüğümüz zaman daha mutlu oluyoruz. Ailecek geldiğimiz zaman daha huzurla, daha rahatlıkla gelebildiklerini söylüyorlar. Bir bayan olarak bence bayanların mutfakta hep işleri bayanlar yapıyor, herkes bunu biliyor" dedi.

"İNSANLAR SİZİ TEBRİK ETTİĞİ ZAMAN MESLEĞİNE DAHA BİR SAYGIYLA DAHA BİR ÖNEMLE SARILIYORSUN"
Sevginin en başta geldiğini söyleyen Çeçe, "Genele hitap etmek bence çok daha önemli. Bayanların mutlaka yapması gerekiyor. Bayanlar bu konuda daha dikkatli daha hijyenik olsun, daha hassas oldukları için bir de bayanlar severek iş olarak değil de severek yaptıkları için bence daha lezzetli, daha güzel oluyor. Zor olduğu kadar da güzel bir meslek. İnsanlar sizi tebrik ettiği zaman mesleğine daha bir saygıyla daha bir önemli sarılıyorsun. İşin içinde severek yapmadığın bir şey bence hiç güzel olmaz. Sevgi en baştadır" şeklinde konuştu.

"GELEN BİR DAHA GELİYOR"
Müşterilerden Halit Koşa, "6 yıldır buraya geliyoruz. Lahmacun yiyoruz. Herkes methediyor burayı. Aşağı yukarı Lüleburgaz'ın çoğu methediyor. Bayan olarak iyi görüyorum. Güzel bir lahmacun salonu. Gelen bir daha geliyor" dedi.
(Kaner Akaner / İHA)
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