Usta ve Yanal bir araya geldi

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyeleri, Medipol Başakşehir maçının ardından Teknik Direktör Ersun Yanal ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyeleri, Medipol Başakşehir maçının ardından Teknik Direktör Ersun Yanal ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kalarak sahasında oynadığı son 4 maçı kazanamayan bordo-mavililerde, kulüp başkanı Muharrem Usta ile birlikte yönetim kurulu üyeleri teknik direktör Ersun Yanal ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyeleri, son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından eleştirilerin odağında olan teknik direktör Ersun Yanal'a tam destek verdi.

Medipol Başakşehir maçında oyuncu değiştirme sırasında Rodallega ile taraftar arasında gidip gelen Yanal, yedek kulübesinde içinde bulunduğu duruma tepki koyması üzerine gergin anlar yaşanması üzerine, yedek kulübesinde yaşadıklarıyla ilgili bilgi verdi. Yanal, yönetime tamamen kazanma isteğinden kaynaklı bir ortamın yaşandığını iletti.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, teknik direktör Ersun Yanal ile yaptığı değerlendirme toplantısında gelecek sezonla ilgili planlamanın da değerlendirildiği öğrenildi.

(Gökmen Şahin / İHA)