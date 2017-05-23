Usta oyuncudan sevindiren haber

Kanser teşhisi konulan usta oyuncu Hülya Koçyiğit ameliyatının iyi geçtiğini açıkladı.

Kanser teşhisi konulan usta oyuncu Hülya Koçyiğit ameliyatının iyi geçtiğini açıkladı.

Akciğer kanserine yakalanan Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit, Amerika ameliyat oldu. Ardından sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Koçyiğit, "Herkese merhaba, içten dilekleriniz ve esirgemediğiniz dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sevginin gücüne her zaman inandım. İyi ki varsınız. Doktorum ameliyatımın iyi geçtiğini söyledi. Yoğun bakımdan, normal odaya az önce geçtim. Ancak bir müddet daha hastanede kalacağım. Yorumlarınızı tek tek okuyamasam da şu anda, iyi dileklerinizden haberdarım ve hepsini okumak için sabırsızlanıyorum. Desteğiniz bana yüksek moral, inanın. Arayan, soran, mesaj atan, güzel dilekleriyle yanımda olduğunu hissettiren herkese müteşekkirim. Var olun. Sevgi ve saygılarımla" dedi.

