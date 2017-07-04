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Usta oyuncu hayatını kaybetti
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Usta oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Hakan Balamir, KOAH hastalığıyla nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Hakan Balamir, KOAH hastalığıyla nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Türk sinemasının usta oyuncusu 72 yaşındaki Hakan Balamir, KOAH hastalığıyla nedeniyle tedavi gördüğü Süreyyya Paşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

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