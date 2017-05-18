Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Payidar Tüfekçioğlu, bir süredir tedavi gördüğü Halkalı'daki özel hastanede hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Payidar Tüfekçioğlu, bir süredir tedavi gördüğü Halkalı'daki özel hastanede hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Payidar Tüfekçioğlu, bir süredir Halkalı'daki özel bir hastanede tedavi görüyordu. Karaciğer nakli olmak için bekleyen seslendirme sanatçısı ve tiyatro oyuncusu Payidar Tüfekçioğlu, bu akşam saat 21.40 sıralarında yaşamını yitirdi.

İzmir'de 1962 yılında dünyaya gelen Payidar Tüfekçioğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuş, Konservatuvar eğitiminden sonra Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başlamıştı.

Hollywood filmlerinin önemli oyuncularının Türkçe dublajlarını yapan Tüfekçioğlu, Ölümsüz Aşk, Naciye'yi Kim Sevmez, Hünkarın Bir Günü, Acayip Hikayeler, Kurtlar Vadisi Pusu, Yunus Emre, Aşkın Yolculuğu, Sudan Bıkmış Balıklar adlı dizilerde rol almıştı.

(Selim Bayraktar /İHA)