Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ayberk Atilla hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Ayberk Atilla hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Ayberk Atilla 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çok sayıda film, dizi ve tiyatro oyununda rol alan Atilla'nın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.



AYBERK ATİLLA KİMDİR ?

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan sanatçı, sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başladı. Sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre aranın ardından yeniden tiyatroya dönerek, BKM Oyuncuları kadrosuna katıldı. sANATÇI, 2013 yılından beridir Dilek Türker- Tiyatro Ayna oyuncusuydu.

