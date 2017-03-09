Üst geçitten yere çakıldı: Feci kaza kamerada

Isparta'da yayalara çarpan kamyonet üstgeçitten düştü. Kamyonetin çarpması sonucu yola düşen yaya, yoldan geçen aracın altında kalırken, feci kaza kameraya yansıdı.

Isparta'da yayalara çarpan kamyonet üstgeçitten düştü. Kamyonetin çarpması sonucu yola düşen yaya, yoldan geçen aracın altında kalırken, feci kaza kameraya yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) doğu ve batı kampüsünü birbirine bağlayan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nesim S.'nin kullandığı 06 KBG 65 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprülü üst geçitte yaya halde bulunan 2'si SDÜ öğrencisi 3 kişiye çarptı. Hızını alamayan kamyonet üst geçidin demir parmaklıklarına çarparak kısa bir süre asılı kaldıktan sonra yere düştü. Bu sırada kamyonetin çarptığı SDÜ'de temizlik işçisi olarak çalışan Veli Bakır (44), çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre yükseklikteki üst geçitten yola düşerek o sırada yoldan geçen Gürşah A.'nın kullandığı 34 PH 0345 plakalı aracın altında kalarak sürüklendi.

Kazada Veli Bakır olay yerinde yaşamını yitirirken, SDÜ öğrencileri Betül Dönmez, Caner Özcanlı ve kamyonet sürücüsü Nesim S. yaralandı. SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası olay yerine ambulans ve itfaiye araçları sevk edilirken, güvenlik görevlilerince, üst geçidin kopan demir parmaklıkların olduğu bölüm güvenlik şeridine alındı. Kaza sonrası yol 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. SDÜ Rektörü İlker Çarıkçı da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Kazada çalışanını kaybetmekten üzüntü duyduğunu belirten, Çarıkçı, yaralı öğrencileri de hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

