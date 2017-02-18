Üst düzey 2 terörist ölü ele geçirildi

Mardin Valiliği, Nusaybin'de bir polisin yaralandığı çatışmada üst düzey iki teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Mardin Valiliği, Nusaybin'de bir polisin yaralandığı çatışmada üst düzey iki teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi Koruköy Mahallesi'nde çıkan çatışmaya ilişkin açıklama yaptı. Operasyon sırasında çıkan çatışmada bir polisin yaralandığı doğrulanırken, çatışmada ayrıca üst düzey 2 PKK'lı teröristin de öldürüldüğü kaydedildi. Açıklamada, "17 Şubat 2017 günü Nusaybin ilçesi Koruköy Mahallesinde, çıkan çatışmada üst düzey (2) bölücü terör örgütü mensubu 1 adet M-16 ve 1 adet MP-5 silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyonda 1 kahraman polis özel harekat mensubu arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Operasyon halen devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. (Mehmet Salih Keskin / İHA)
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