Üsküdar'da yangın

Üsküdar'da 4 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Bitişikteki binaya sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Üsküdar'da 4 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Bitişikteki binaya sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Edinilen bilgiye göre, Çavuşdere Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binadaki iki katın yanı sıra bitişiğindeki binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.