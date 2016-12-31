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Uşaklı Emekli öğretmenden örnek davranış
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Uşaklı Emekli öğretmenden örnek davranış

Uşak'ta yaşayan Emekli Öğretmen Uğur Öngel evinin karşısındaki boş araziye yavrulayan köpeğe ve yavrularına sahip çıktı. Emekli öğretmen özellikle yatılı okullarda yemeklerin çöpe atıldığına dikkat çekerken yetkililerden bu yemeklerin çöpe atılmamasını en azından hayvanlara verilmesini istedi.

Uşak'ta yaşayan Emekli Öğretmen Uğur Öngel evinin karşısındaki boş araziye yavrulayan köpeğe ve yavrularına sahip çıktı. Emekli öğretmen özellikle yatılı okullarda yemeklerin çöpe atıldığına dikkat çekerken yetkililerden bu yemeklerin çöpe atılmamasını en azından hayvanlara verilmesini istedi.

Hayvan sever Öngel, evinin karşısındaki boş arazideki köpek yavrularıyla ilk karşılaşmasını şu şekilde anlattı; " Şimdi ben çöplerden falan bulduğum ekmekleri alıyorum bu araziye atıyorum hayvanlar yesin diye. Bir gün yine ekmek atmaya geldim, mızıklama sesi duydum, köpek duvarın kenarına yavrulamış 8 tane, soğuktan 3 tanesi ölmüş. Ölenleri ben poşetle aldım çöpe attım. Kartondan yuva yaptım altına kuru ot serdim battaniye serdim diğer yavruları da bunu içine yerleştirdim. Aynı gün gittim belediyeye dilekçe verdim. Bir gün sonra gelmişler almadan geri gitmişler. O gün gece kar yağdı eğer ben gelip temizlemesen bu karda hepsi ölürdü, anneleri dahil, üç defa karları temizledim. Geçen gün yine gelmişler buraya yiyecek koyup gitmişler. Beni veteriner aradı köpeği yakalayamadıklarını söyledi."

Özellikle yatılı okullardaki yemek israfına dikkat çeken Öngel; "Bu yemeklerin çöpe atılması beni çok rahatsız ediyor. Bu okullarda çalışan öğretmenlerimiz var idarecilerimiz var, bunlar rahatsız olmuyor mu? Bir yatılı okuldan artan yemekleri istedim. Bir sene boyunca bir okuldan artık yemekleri alarak hayvanlara verdim. Kazanda artan yemekleri de durumu müsait olmayan insanlara dağıttım. Ama bir sene sonra nedense yemekler çöpe atıldı bana verilmedi. Bir çok yatılı okul ya da toplu yemek yenilen yerlerde artan yemekler çöpe atılıyor. Bunlar çöpe atılacağına hayvanlara verilse çok çok faydalı olur" diyerek yetkililerden bu yönde yardım ve destek istediğini söyledi.

Bahse konu anne köpeği aradıklarını ancak bulamadıklarını belirten Uşak Belediyesi yetkilileri ise yavruların anne sütüne ihtiyacı olduğu için belirtilen adresteki yavru köpeklerin yerini kontrol edip yuvanın kenarına yiyecek bıraktıklarını belirttiler.
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