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Uşak'ta tüm okullar tatil edildi
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Uşak'ta tüm okullar tatil edildi

Uşak Valiliği'nden akşamüzeri yapılan açıklamada sadece 'Taşıma Merkezi Okullarda' eğitime verilen tatil gece yarısı tüm okullar olarak değiştirildi.

Uşak Valiliği'nden akşamüzeri yapılan açıklamada sadece "Taşıma Merkezi Okullarda" eğitime verilen tatil gece yarısı tüm okullar olarak değiştirildi.

Uşak Valiliği'nden gece yarısı yapılan açıklamaya göre; "Uşak Meteoroloji Müdürlüğü'nün Hava Tahmin Raporlarında bildirilen mevcut hava şartları, yağış durumu ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İl genelinde ilçeler dâhil tüm okullar 30 Aralık 2016 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle tatil edilmesi kararı alınmıştır.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel 30.12.2016 Cuma günü 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
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