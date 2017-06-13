Uşak'ta kaza 'geliyorum' demiş

Uşak'ın Banaz ilçesinde akrobasi hareketleri ile trafikte seyrederken kazada hayatını kaybeden gencin yaptığı tehlikeli hareketler, güvenlik kameralarına yansıdı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde akrobasi hareketleri ile trafikte seyrederken kazada hayatını kaybeden gencin yaptığı tehlikeli hareketler, güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte motosiklet kullanımında artış gözlemlenirken, beraberinde tehlikeli ve kurallara uymayan sürüş yöntemleri sonuçları kötü biten kazaları da beraberinde getirmeye başladı. Bu kazalardan birisi de dün Uşak'ın Banaz ilçesinde yaşandı. 17 yaşındaki Salih Ünal isimli gencin hayatını kaybettiği kazanın öncesi ve kaza anı iş yeri güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, Ünal ve bir arkadaşının motorların üzerinde yüz üstü yatarak yarış halinde oldukları gözlendi. Kask ve koruyucu ekipmanları olmayan gençler, son sürat şehir merkezindeki ana yolda seyir halinde iken, Salih Ünal yol kenarında yolcu indiren minibüsün tekrar yola girmek için önüne çıkması sonucu çarparak yola savruldu. Salih'in yola savrulduğu anda arkadan gelen bir kamyonet ise feci şekilde 17 yaşındaki gencin ölümüne neden oldu.

Türk Chopper MK Uşak Şube Başkanı Barış Arıcan, özellikle genç motor tutkunlarının bu tür kazalara kurban gitmemeleri için önemli uyarılarda bulunarak şunları söyledi:

"Yaz aylarının gelmesi ile birlikte motor sevdalısı arkadaşlarımız trafikte yer almaya başladı. Motorlarda büyük, küçük ayrımı yapmadan alınacak basit tedbirlerle olası bir kazadan en az zararla kurtulmamız mümkün. Mutlaka kask kullanalım. İmkanlarımız dahilinde koruyu ekipmanlarımızı mutlaka edinelim. Dün Banaz ilçesinde Salih Ünal isimli gencecik kardeşimizi motor kazasında kaybettik. Burada amacımız Salih'in ailesinin acılarını tekrar dile getirmek değil. Başka ailelere de aynı acıyı yaşatmamak. Trafik akışının olduğu yerlerde motor üzerinde akrobasi hareketleri yapmayalım. Güvenli sürüş için gereken tüm tedbirleri alalım. Kask olmadan asla trafiğe çıkmayalım."

İlçe merkezinde aylardır devre dışı kalan Trafik Elektronik Denetleme Sisteminin (TEDES) faaliyette olmaması ve sürücülerin bu durumu bilmeleri de kazaları tetikleyen diğer faktör. TEDES'in kapalı olması nedeniyle şehir içinde hız kesmeyen sürücüler, bu tür ölümcül kazalarda rol alıyorlar. Yetkililerden alınan bilgiye göre bu hafta yeni düzenleme denetimleri yapılacak olan TEDES'in yaklaşık 10 güne kadar yeniden faaliyete geçeceği yönünde. TEDES'in ilçede faaliyette olduğu zamanlarda maddi hasarlı kaza dahi kayıtlara geçmezken, yeniden düzenlenmesi için faaliyetleri durdurulan TEDES'lerden sonra ilçede çok sayıda ölüm ve yaralanmalı kaza meydana geldi. Salih Ünal isimli genç ise bu kazaların son kurbanı oldu.

Öte yandan, bu sabah Uşak merkezde D-300 karayolu üzerinde yan yana giden 2 motosikletli kameralara yansıdı. Motorun birisinde kasksız ve 2 küçük çocukla seyir halinde olan kişi, yanında ise kaskı ve donanımları olan bir motosiklet sürücüsü de dikkatlerden kaçmadı.

(Ertunç Öztürk/İHA)