28.12.2016 19:18 Uşak'ta kar yağışı

Uşak Belediyesi bugün başlayan kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için belediye ekiplerince müdahalede bulundu. Belediye Başkanı Nurullah Cahan, ' Şehir trafiğinde sıkıntıya yer vermemek adına tüm birimleriz 24 saat esasıyla hizmete hazırdır' dedi. Uşak Belediyesi bugün başlayan kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için belediye ekiplerince müdahalede bulundu. Belediye Başkanı Nurullah Cahan, " Şehir trafiğinde sıkıntıya yer vermemek adına tüm birimleriz 24 saat esasıyla hizmete hazırdır" dedi.



Uşak'ta kar yağışının görülmesiyle çalışmalarına başlayan Uşak Belediyesi ilgili tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürdü. Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüklerine bağlı 447 personel, 2 tuz serici kar küreme aracı, 52 kamyon, 24 kepçe, 3 greyder ve 5 traktörle kentte yaşayanların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor.



Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Nurullah Cahan, meteorolojik verilerin alınmasıyla birlikte ilgili tüm birimleriyle hazırlıklarına başladığını ve karın yağmasıyla birlikte hemen işe koyulduklarını belirtti. Kimsenin mağdur olmaması için büyük gayret sarf ettiklerini belirten Cahan, 'Günler öncesinden beri aralıklarla kendini gösteren soğuk hava koşulları neticesinde şehrimiz beyaza büründü. Biz geçen senelerde olduğu gibi bu senede programımızı günler öncesinden yapmıştık. Kar yağışının başlamasıyla tüm birimlerimizle çalışmaya koyulduk. Ana arterlerden başlayarak, sokaklarda ve özellikle yayaların yoğun olduğu yerlerde yoğun bir çalışma sergiliyoruz. Karın getirdiği güzelliklerin yanında sorunlarında olmaması için var gücümüzle çalışıyoruz' dedi.



Kent içinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Cahan, küçük problemler dışında herhangi bir sorun ile karşılaşmadıklarını, çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirtti. Sözlerine devam eden Başkan Cahan,' Şu an itibariyle bir sıkıntının yaşanmamasından dolayı mutluyuz. Vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşadığında 'ALO 153' hattımıza bildirmelerini rica ediyorum. Vatandaşlarımızın araçlarıyla trafiğe çıkarken zincir bağlamaları, kışlık bakımını yapmamış ve kar lastikleri olmayanların trafiğe çıkmaması güvenlikleri açısından uygun olacaktır. Bu süreçte dirsek teması kurduğumuz Karayolları Bölge Müdürlüğümüz ve Emniyet Müdürlüğümüze de yoğun gayretlerinden ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadesi kullandı.



Önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışlarına da hazırlıklı olduklarını belirten Başkan Cahan, "Belediyemiz kış mevsiminin zorlu şartlarına her daim hazır. Şehrimizde beklenen her türlü olumsuz hava koşullarına karşı tedbirlerimizi de aldık. Özellikle hizmete yeni açtığımız Kuzey ve Güney çevre yollarımızda herhangi bir sıkıntıya mahal vermemek adına gerekli önlemlerimizi alarak yol güvenliklerini sağladık" açıklamasında bulundu.