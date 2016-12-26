26.12.2016 17:14 Uşak'ta 'Huzur-64' uygulamaları

Uşak'ta 2016 Aralık ayı içerisinde yapılan 'Huzur-64' uygulamaları kapsamında ortaya çıkan tablo kamuoyuyla paylaşıldı. Uşak'ta 2016 Aralık ayı içerisinde yapılan "Huzur-64" uygulamaları kapsamında ortaya çıkan tablo kamuoyuyla paylaşıldı.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Asayiş, Uyuşturucu ile Mücadele, Çocuk, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli başta olmak üzere, diğer birim personelin de katkılarıyla, 1-24 Aralık tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerimizde belirli noktalarda ve umuma açık yerlerde "HUZUR 64 / 66 ve 67" uygulamaları gerçekleşti. Bu uygulamalar neticesinde kentin giriş ve çıkışında yapılan önleme yol uygulama, denetimlerde; 39 bin 236 şahsın GBT sorgulaması sonucunda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı verilen ve gözaltına alınan 156 şahıstan, 80'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 15 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabancası, 11 adet kesici-delici alet ele geçirildi. 1 Kahvehaneye kumar oynanması için yer ve imkân sağlamaktan adli işlem uygulandı.



Uyuşturucu ile mücadele kapsamında, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda; 51 gram esrar maddesi, 13 gram bonzai maddesi, 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Umuma açık işletmelerde yapılan denetimlerde; Amaç dışı çalışan (kons) bulundurmaktan 5, Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefetten 1, açıktan alkol sunumu yapmaktan 5, ruhsatsız işyeri çalıştırmaktan 6, sigortasız işçi çalıştırmaktan 4, kapalı alanda tütün mamulü kullandırmaktan 15 işletmeye, idari işlem uygulandı.



Kabahatler Kanunu kapsamında; Kurusıkı tabanca bulundurmaktan 1, kumar oynamaktan 4, fuhuş yapmaktan 2, sarhoşluktan 18, emre aykırı davranışta bulunmaktan 10, kapalı alanda sigara içmekten 24 şahsa idari işlem uygulandı.



Uygulamalar kapsamında trafik güvenliğini sağlamak için; 4 bin 785 araç kontrol edilirken, kural ihlali yaptığı tespit edilen 194 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 55 araç trafikten men edildi.

