Ürküten iddia! İkinci darbe yapılacak saati bile belli!

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten arka arkaya gelen darbe iddiaları ürkütücü oldu. İddiasına göre FETÖ ikinci darbeyi planladı. Önce liderlere suikastlerle işi halletmeyi düşündüler. Yoğun güvenlik önlemleri sebebiyle bunda başarılı olamayınca ikinci askeri darbeyi planladılar.

Melih Gökçek iddiasında o kadar ısrarlı ki saat bile veriyor. Dediğine göre FETÖ'cüler bu kez darbe için sabaha karşı 04-05 saatlerini seçmişler. Herkes en derin uykusundayken İstanbul ve Ankara'da 20 noktayı, diğer illerde 2-3 yeri ani baskınlarla ele geçirecekler. 100-200 kişilik askeri gruplarla yapılacak bu baskınlarda hedef kişilerde olay yerinde infaz edilecekler.

İşte Melik Gökçek'in twitter hesabından aktardığı ürkütücü darbe senaryosu;