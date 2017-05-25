Üretim Reform Paketi yasalaşıyor

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, KOBİ temsilcileri ile buluştuğu toplantıda, birkaç hafta içinde 'Üretim Reform Paketi'nin yasalaşmasını beklediklerini söyleyerek, 'Pakette yer ve arazi tahsisinde geçmişte yaşadığımız problem çözülerek yatırımcıların yatırım yeri talebinin çok daha hızlı karşılanması sağlanacaktır' dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, KOBİ temsilcileri ile buluştuğu toplantıda, birkaç hafta içinde 'Üretim Reform Paketi'nin yasalaşmasını beklediklerini söyleyerek, "Pakette yer ve arazi tahsisinde geçmişte yaşadığımız problem çözülerek yatırımcıların yatırım yeri talebinin çok daha hızlı karşılanması sağlanacaktır" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 13'üncü Kobi Zirvesi, "Endüstriyel Dönüşümle, Geleceğin KOBİ'leri" isimli programda katılarak bir konuşma yaptı. Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen programa, bankaların üst düzey yöneticileri ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. KOBİ'lerin geleceğinin konuşulduğu etkinliğe yoğun ilgi gösterildi.

Kürsüde bir konuşma yapan Bakan Elvan, KOBİ'lerin geleceği ile ilgili bulunduğu tavsiyelerin yanı sıra hükumet ve bakanlık programında bulunan KOBİ çalışmaları hakkında da bilgilendirme yaptı.

KOBİ'lerin rekabet gücünü artması için bilgi ve iletişim teknolojisinin önemini söyleyen Bakan Elvan, " Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılması ve insan kaynağımızın niteliğinin geliştirilmesi gerekmektedir. Hali hazırda KOSGEB tarafından KOBİ'lere destek programı kapsamında malzeme ihtiyaç planlama, kurumsal kaynak planlama, müşteri ilişkileri yönetimi ve e-ticaret gibi işletme içerisinde kullanılan yazılım destekleri verilmektedir. Oldukça faydalı olan bu desteklerin KOBİ'lerimizin gelişen teknolojilere daha hızlı uyum sağlayacak yeni yaklaşımlar ile zenginleştirilmesine ihtiyaç vardır" diye konuştu.

KOBİ'lerin dönüşümünü destekleyecek bir dizi eylem planlandığını ifade eden Elvan, 'KOBİ'lerde Bulutu Bilişim' kullanımının yaygınlaştırılmasının amaçlandığı söyleyerek, " Bulut Bilişim bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında etkinliğin ve kullanım yoğunluğunun artması ile özellikle yeni girişimlerin yüksek miktarda bilgi teknolojileri yatırımları yapmaksızın bu teknolojilerden faydalanmasına imkan sunmaktadır" diye konuştu.



"SON 10 YILDA KOBİ'LERİN AR-GE HARCAMALARINDA OAYI, YÜZDE 10'DAN YÜZDE 18'LERE YÜKSELDİ"

KOBİ'lerin gelişimin ilişkin sayısal verileri aktaran Elvan, "2023 hedefleri ışığında hazırlanan ve 2014 - 2018 hedeflerini kapsayan 10'uncu kalkınma planından KOBİ ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek üzere KOBİ'lerin büyümesi, teknolojik kapasitelerinin artırılması, teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin artırılması, markalaşmış teknolojik ürünler geliştirilerek ülkemizin küresel ölçekte rekabet gücüne erişmesine yönelik politikalar belirledik. Hükumetimiz çizdiğimiz tüm bu vizyon çerçevesinde ekonomik dönüşüm ve refah seviyemizin yükselmesi için KOBİ'lere büyük önem vermekte ve KOBİ'lerin gelişmesi için çalışmalar yapmaktadır. Son 10 yılda ihracat yapan KOBİ sayısı 44 binden 65 bin'e bu KOBİ'lerin yaptığı ihracat miktarı ise 50 milyar dolardan yaklaşık 80 milyar dolara yükselmiştir. KOBİ'lerin AR-GE harcamalarındaki payı ise 10 yıl önce yüzde 10 düzeyinde iken bugün yüzde 18 düzeyine yükselmiştir" şeklinde konuştu.



"BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE 'ÜRETİM REFORM PAKETİ'NİN YASALAŞMASINI BEKLİYORUZ"

Hükumetin yatırımcıların önünü açacak çalışmalarına önem verdiğini kaydeden Elvan, "Sadece organize sanayi bölgesi sayısından örnek vermem gerekirse 2003 yılından günümüze kadar 103 yeni sanayi bölgesi kurulmuştur. Aynı dönemde OSB bölgelerine yönelik olarak 2,1 milyar liradan fazla kredi desteği sağlanmıştır. Birkaç hafta içerisinde yasalaşmasını beklediğimiz "Üretim Reform Paketi" bu sürece daha da hız katacaktır. Pakette yer ve arazi tahsisinde geçmişte yaşadığımız problem çözülerek yatırımcıların yatırım yeri talebinin çok daha hızlı karşılanması sağlanacaktır. Ayrıca, OSB'nin ve diğer sanayi bölgelerinin alt yapı ihtiyaçlarının karşılanması içinde destek sağlayacağız" dedi.

(Murat Delice/İHA)