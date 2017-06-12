Üreticiyi ceviz üzdü, dut güldürecek

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde cevizden bekledikleri verimi ve geliri bulamayan üreticiler alternatif olarak karaduta yöneldi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde cevizden bekledikleri verimi ve geliri bulamayan üreticiler alternatif olarak karaduta yöneldi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yöreye özgü yetişen Şebin Cevizi'nde bu yıl düşük rekolte bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda don afetinden dolayı ilçede son 3 yıldır üretimi durma noktasına gelen Şebin Cevizi'ndeki kötü tablonun bu yıl da sürdüğü açıklandı.

İlçede son iki ayda görülen yağışların üreticilerin yüzünü güldürdüğünü belirten Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, "Son yıllarda ilçemizde görülen don afetinden sonra ünlü Şebin Cevizi(nin üretiminde büyük düşüş yaşadık. Bu yıl da meyvelerimizde geçtiğimiz yılların etkisi özellikle cevizde devam ediyor. Cevizlerimizin verimi neredeyse yüzde 20'lerde. Son 3 yıldır afetten dolayı neredeyse hiç meyve alınamayan Şebin Cevizi bu yıl da az verim olmasını bekliyoruz" dedi.



"ŞENİN CEVİZİNE ALTERNATİF ARANIYOR"

Şebin cevizinin beklentileri karşılamaması nedeniyle alternatif olarak duta yöneldiklerini belirten Arslan, ilçede önemli bir ekonomik değere sahip olan dut meyvesinde de yüksek rekolte beklediklerini söyledi.

Şebinkarahisar İlçe Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan açıklamasında "Şebin Cevizi'nde beklenen düşük rekolte sonrası üreticiler dut meyvesine yöneldi. Dut ağaçlarının Mayıs ayı içerisinde soğuktan etkilense de rekoltemiz bu yıl yüzde seksenlerde olması bekleniyor. Bu da üreticimizin son bir kaç yıl yaşadığı olumsuzluklardan dolayı bir nebzede olsa meyvede üreticimizin yüzü güldü. İlkbaharda soğuk ve az yağış olmasının üreticileri tedirgin ettiğini ancak son iki ayda görülen yağışlarla birlikte üreticiler de rahatladı. Özellikle hububat ürünlerinde bol bereketli bir hasat dönemi yaşanması bekleniyor" diye konuştu.

(Ahmet Yeles /İHA)