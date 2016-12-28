28.12.2016 11:44 Üreticilere Bursa siyahı incir fidanı dağıtıldı

Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 25 üreticiye 250 adet 'Bursa Siyahı' türü incir fidanı dağıtıldı. Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 25 üreticiye 250 adet 'Bursa Siyahı' türü incir fidanı dağıtıldı.



Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, projenin yüzde 100 hibeli olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından finanse edildiği kaydedildi.



Türkiye'nin Dünya'da kuru ve sofralık incir üretimi ve ihracatı yapan en önemli ülkelerden biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Mevcut durumda, sofralık incir ihracatımızın tamamına yakını "Bursa Siyahı" çeşidi ile gerçekleştirilmektedir. Bu çeşit Bursa ili dışında son yıllarda, erkenci yetiştiriciliğin avantajları nedeniyle, Akdeniz Bölgesi'ndeki Adana, Hatay ve Mersin illerinde hızla yayılmaktadır. Osmaniye İli Tarım Stratejisi ve Eylem Planı Hedef:11'in "100 dekarlık alanda sofralık incir yetiştiriciliği yapmak" desteklenmesi amacıyla 250 adet sofralık "Bursa Siyahı" incir fidanı dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Kurulacak demonstrasyonlar ile Bursa Siyahı incir çeşidinin ilimiz koşullarındaki performansı detaylı olarak ortaya konacaktır" ifadelerine yer verildi.



Düzenlenen törene İl Müdür Yardımcısı Mustafa Örel, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hayri Uyduran ve çiftçiler katıldı.

