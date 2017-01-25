Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü

Dişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi ile telefon görüşmesi yaptı.

Dişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakaten Maputo'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi'yi telefonla arayarak Ürdünlü mevkidaşını yeni görevinden dolayı tebrik etti.

