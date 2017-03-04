Ürdün'de 15 kişi idam edildi

Ürdün'de, 10 terörist ve 5 tecavüz suçlusu idam edildi. Mahkumların idam cezaları sabaha karşı infaz edildi. 2006'dan bu yana ilk defa bu kadar çok sayıda mahkum aynı gün infaz edildi.

Ürdün'de, 10 terörist ve 5 tecavüz suçlusu idam edildi. Mahkumların idam cezaları sabaha karşı infaz edildi. 2006'dan bu yana ilk defa bu kadar çok sayıda mahkum aynı gün infaz edildi.

Basından sorumlu devlet bakanı ve hükumet sözcüsü Mohammed Al-Momani, 12 kişinin ölümünden sorumlu idam mahkumu teröristlerin ölüm cezalarının sabaha karşı infaz edildiğini açıkladı. İdam mahallinde, Amman Genel Savcısı, Ceza mahkemeleri başkan yardımcısı hazır bulundu.

Al-Momani, idam edilen mahkumların Irbid terör örgütüne mensup olduklarını, Baka'da İstihbarat Merkezine, Samma'da Güvenlik güçlerine saldırı yaptıklarını, yazar Nahiz Hatr'ı öldürdüklerini, 2003'de Bağdat'taki Ürdün büyük elçiliğine bombalı saldırı yaptıkları, Amman'ın doğusunda Cebel El Cufa'daki tarihi Roma tiyatrosunda turistlere saldırıp bir İngiliz turisti öldürdükleri söyledi.

İdam edilen diğer 5 mahkumun tecavüz suçları işledikleri kaydedildi.

