30.12.2016 13:31 Ünye'den Başkan Yılmaz'a teşekkür

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Ünye'de sürdürdüğü yatırımlardan ve verdiği desteklerden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'a teşekkür etti. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Ünye'de sürdürdüğü yatırımlardan ve verdiği desteklerden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'a teşekkür etti.



Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ve beraberindeki heyet, Ünye ilçesine yapılan yatırımlarla ilgili Başkan Enver Yılmaz'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Başkan Yılmaz yaptığı konuşmada, "Geride bıraktığımız süreçte, tamamen alt yapı çalışmaları yürüttük. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte üst yapıyla ilgili yatırımlarımızı hayata geçireceğiz" dedi.



Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye ilçesinde yapılan yatırımlar için Başkan Enver Yılmaz'a teşekkür ziyaretinde bulunduklarını ifade ederek, "Ordu Büyükşehir Belediyemiz, ilçemizdeki yatırımlarında önemli çalışmalar yürüttü. Özellikle Organize Sanayi Bölgesi'yle ilgili katedilen yol çok önemli. İnşallah bu projemiz, 2017 yılı yatırım programına alınmış olacak. Büyükşehirimizin verdiği destekle Ünyemizin 30 yıllık problemleri çözüme kavuşmaktadır. Birçok cadde ve sokağın altyapısının tamamlanarak sıcak asfaltla kaplanması önemli hizmetlerdir. Tüm bu çalışmalardan dolayı, Ünye ilçemizin önemli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz'a teşekkürlerimizi iletmeye geldik" diye konuştu.Ünye AK Parti İlçe Başkanı Arif Ergün de verilen hizmetlerden dolayı Başkan Enver Yılmaz'a teşekkür etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Ünye ilçesinde sürdürülen hizmet seferberliğinin bundan sonrada devam edeceğini söyledi. Başkan Yılmaz, "İki yılı aşkın süredir Ünye'de yürütülen hizmet kervanımız, inşallah 2017 yılında da devam edecek. Altyapı başta olmak üzere, birçok yatırımı bu yıl içerisinde tamamlayacağız. 2018'de de üstyapıdaki görselleri ortaya çıkaracağız. Ünyeli hemşehrilerimize bu süreçte bizlere vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Yatırımları beraber planlayıp hayata geçirmeye devam edeceğimiz Ünyemizde, bugüne kadar söz verdiğimiz tüm çalışmalarımızı yerine getirdik" diye konuştu.

