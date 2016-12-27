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Ünye'de Halep için kermes açıldı
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Ünye'de Halep için kermes açıldı

Elif Sosyal Yardımlaşma Derneği (ELİFDER) Ünye Şubesi'nin Halep için düzenlediği kermesin açılışı gerçekleştirildi.

Elif Sosyal Yardımlaşma Derneği (ELİFDER) Ünye Şubesi'nin Halep için düzenlediği kermesin açılışı gerçekleştirildi.

Halep'e yardım için düzenlenen kermesin açılışına Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, ELİFDER Başkanı Yeter Yılmaz, Ünye Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Dikici, sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kermesin açılışı öncesi konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Halep'te kan var, zulüm var, insanlık dramı var. Daha doğrusu bakıldığında Suriye'nin tamamında var. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Birleşmiş Milletler'le ilgili açıklamasına baktığımızda 'İnsanların bir araya gelip hoşça vakit geçirdiği bir yerdir' diyor. Tam da Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiğin gibi dünya kan revan içindeyken Birleşmiş Milletler'in hiçbir şey yapmaması gerçekten insanlığı derinden yaralıyor. Bu nedenle dünyanın 5'ten büyük olduğunu bir kez daha haykırmamız gerekiyor. Ünye olarak birçok organizasyon düzenlendi ama bu organizasyon bence çok anlamlı. Çünkü bu organizasyona kadın eli değiyor. ELİFDER'in Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda başlatmış olduğu bu kampanya zannediyorum oradaki çocukların içini ısıtacak. Onun için tüm Ünyeli hemşerilerimizi biz burada ki kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz" dedi.

Ünye Belediyesi ve Beşir Derneği'nden Halep'e yardım tırı

Öte yandan Ünye Belediyesi ve Beşir Derneği tarafından yine Cumhuriyet Meydanı'nda yardım tırı hazırlanıyor. "Bir Pazar Alışverişi de Halepli Kardeşlerimiz İçin Yap" adı altında düzenlenen organizasyona ise ilgi oldukça büyük. Ünyeliler yaptıkları alışverişleri yardım tırına ulaştırıyor. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Yardım tırımız dolmak üzere ve hemşerilerimizin yardımları devam ediyor. Yine ELİFDER'İN kermesinden elde edilen gelir de Suriyeli kardeşlerimize ulaştırılmış olacak. Ben şimdiden yardımda bulunacak herkesin yardımlarını Cenab-ı Allah'ın kabul etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Daha sonra ELİFDER'in düzenlemiş olduğu kermesin açılışı gerçekleştirildi.

Kermes açılışından sonra Ünye Belediyesi ve Beşir Derneği'nin yardım tırını ziyaret eden Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, eksik olan yardım malzemelerinin Ünye Belediyesi tarafından karşılanacağını söyledi.
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