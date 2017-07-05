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Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar bu sergide
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Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar bu sergide

Bursa'da unutulmaya yüz tutmuş sanatlar beğeniye sunuldu.

Bursa'da unutulmaya yüz tutmuş sanatlar beğeniye sunuldu.
Ördekli Kültür Merkezinde açılan sergide el emeğiyle yapılan eserler teşhir edildi. Naht ve ebru sergisinin yanında ahşap yakma, yumurta kabuğu oymacılığının da bulunduğu karma sergide ebru ve ahşabın uyumu göz doldurdu. Murat Sümer, Ali Kızılgül, Doğan Keskin, Erdoğan Şeker, Kıyasettin Aydoğan, Olgun Kılıçarslan ve Nevzat Yediren tarafından açılan sergide yüze yakın eser yer alıyor.
Sabır ve büyük emek gerektiren eserlerden bazılarının bir ayda ortaya çıktığını belirten Murat Sümer, "Bu tür sanatlara ilgi azaldı. Sanat ile uğraşanlara destek verilmeli. Marifet iltifata tabidir" dedi.
Sergi 7 Temmuz Cuma gününe kadar ziyarete açık kalacak.
(Zafer Peker / İHA)

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