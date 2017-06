Unutulmaya yüz tutmuş mekanik saatlere talep artıyor

Yüzyıllardır kullanılan ancak, teknolojinin ilerlemesiyle beraber unutulmaya yüz tutan mekanik saatlere talep artıyor.

Dijitalleşen dünyayla mekaniğin tahtının sallanması, yüzyıllardır kullanılan mekanik saatleri de vurmuştu. Ancak, kalitesi ve uzun ömürlü olmasıyla öne çıkan mekanik saatlere son yıllarda talep tekrardan arttı. Nesiller boyu kullanılabilen dayanıklı mekanik saatlerin fiyatları 500 lira ile 10 milyon Türk lirası arasında değişirken, her zevke ve tarza göre özel yapım yaptırılabiliyor.

Bursa Kapalı Çarşı'da 30 yıldır saat tamiri yapan Vedat Ergün, mekanik saatlere olan talep artışından memnun. Kurma saatleri ve cep saatlerini tamir ederken daha fazla keyif aldığını ifade eden Ergün, her cebe uygun kurma saatin mevcut olduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz yıllarda mekanik saat fabrikalarının farklı amaçlarla kullanıldığını söyleyen Ergün, "Mekanik saat fabrikalarının bir zamanlar tavuk kümesi olarak kullanılmaya başlandığını duymuştuk. Şimdi mekanik saatlere talep tekrardan canlandı. Dünyanın her yerinde mekanik saate rağbet var" dedi.

Mekanik saatlerin üretimindeki artışla beraber usta ihtiyacının da artacağını belirten Ergün, yeni nesil saat tamircilerinin yetişemediğini söyledi. Ergün, "Saat tamircisi artık yetişmiyor. Biz de bu işe gönül vermiş insan bulmakta zorlanıyoruz. Bulsak da bu işi öğretecek usta az. Biz zamanında birkaç arkadaşımıza öğrettik. Birkaç insan daha yetiştirmek nasip olur inşallah" diye konuştu.

Kendi mesleğini çok sevdiğini ve para için yapmadığını söyleyen Ergün, ömrünün yettiğince kurma saat tamirciliğine devam edeceğini sözlerine ekledi.