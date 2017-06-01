Unutkanlığı canına mal oldu

İzmir'de kamyon damperini açık unutan ve yüksek gerilim kablolarına takılan genç hayatını kaybetti.
İzmir'de kamyon damperini açık unutan ve yüksek gerilim kablolarına takılan genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre; İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesinde hafriyat kamyonun damperini açık unutan 22 yaşındaki Serhat Yıldız, seyir halindeyken elektrik tellerine takıldı. Yıldız, bir anda araç içerisinde bulunan 3 kişiyle birlikte yüksek gerilim akımına kapıldı. Olayda araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşlar hemen 112 acil servis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılanlardan Serhat Yıldız hayatını kaybederken, diğer 3 arkadaşının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (Amede Alpagut/İHA)
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