Ünlülerden 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin sosyal medya üzerinden 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası başlattı.

"SEN DE VAR MISIN ARDA?"

Twitter'daki hesabından bir video yayınlayan Dilmen, "Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım" dedi. Dilmen, A Milli Takım'ın yıldızı Arda Turan'a seslenerek, "Sevgili Arda sen de var mısın?" diye sordu.

ARDA CEVAP VERDİ

Arda'nın Dilmen'e cevabı ise gecikmedi. "Rıdvan hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım" diyen Arda, "Burak Yılmaz sen de var mısın kardeşim" ifadelerini kullandı.

BURAK'TAN MURAT BOZ'A

Arda'nın çağrısına cevap veren Burak Yılmaz da, "Güçlü bir Türkiye için ben de varım" sözleriyle şarkıcı Murat Boz'a seslendi. Murat Boz da yine videoyla karşılık verdi.

SOSYAL MEDYADA AKIM BAŞLADI

Sosyal medyada bu görüntülerin yayılmasının ardından kısa sürede yüzlerce kullanıcı "daha güçlü bir Türkiye için" video hazırlayarak referanduma destek verdi.