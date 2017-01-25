Ünlülerden 'evet' kampanyası

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen​, anayasa değişikliğini desteklemek amacıyla 'Güçlü Türkiye için evet' ​kampanyası​ başlattı. Kampanyaya ünlü isimler de destek verdi.

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen​, anayasa değişikliğini desteklemek amacıyla "Güçlü Türkiye için evet" ​kampanyası​ başlattı. Kampanyaya ünlü isimler de destek verdi.

Sosyal medya hesabında videoyu yayınlayan Dilmen, "Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için 'evet' ben de varım" dedi. Dilmen, Arda Turan'a seslenerek, "Sevgili Arda sen de var mısın? diye sordu. Arda Turan'ın destek videosunun ardından Burak Yılmaz ve Murat Boz da 'evet' kampanyasına video çekerek destek oldu.

